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Mondiali di atletica indoor, Iapichino argento nel salto in lungo

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L'azzura ha conquistato la medaglia nella gara di Torun, in Polonia. Ha saltato 6.87. Davanti a lei la portoghese Agate De Sousa con 6,92

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Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d'argento nel salto in lungo ai Campionati mondiali indoor di atletica leggera di Torun in Polonia.L'azzurra ha ottenuto il secondo posto con la misura di 6,87 metri saltata al sesto ed ultimo salto.Oro alla portoghese Agate De Sousa con 6,92. Bronzo alla colombiana Natalia Linares con 6,80.È d'argento la quarta medaglia dell'Italia ai Mondiali di Torun. Dopo tre ori - Andy Diaz nel triplo, Nadia Battocletti nei 3000 e Zaynab Dosso nei 60 metri - Larissa Iapichino ha conquistato l'argento, prima sua medaglia a livello mondiale.

Inizio gara difficile

La saltatrice fiorentina ha iniziato la gara con misure decisamente basse, 6,49, poi 6,69, quindi nullo e 6,66, ma al quinto salto ha piazzato la zampata della 'tigre' atterrando a 6,84.La portoghese De Sousa si è poi ripresa il primo posto saltando 6,92. All'ultima serie di salti, la sesta, la portacolori delle Fiamme Oro si migliora ma 'solo' di cinque centimetri per un 6,87 che vale un ottimo argento. Nella bacheca di Larissa ci sono già l'oro continentale indoor lo scorso anno ad Apeldoorn con 6,94, l'argento agli Europei a Roma 2024, unitamente all'oro europeo under 23 del 2023. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 era giunta quarta con 6,87.

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