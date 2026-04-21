Laureus Awards 2026, da Alcaraz a Lamine Yamal: i vincitori. FOTO

Il fuoriclasse spagnolo del tennis premiato come sportivo dell'anno nel corso della cerimonia che si è svolta a Madrid: è il più giovane a ottenere questo riconoscimento. Battuta la concorrenza di Sinner, Pogacar e Duplantis. Tra le donne il premio va alla numero uno del tennis Sabalenka. Dall'asso del Barcellona al campione del mondo di Formula 1 Norris, tutti i vincitori della serata che celebra le stelle dello sport