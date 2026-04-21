Laureus Awards 2026, da Alcaraz a Lamine Yamal: i vincitori. FOTO

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Laureus Awards 2026, da Alcaraz a Lamine Yamal: tutti i vincitori. FOTO

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Il fuoriclasse spagnolo del tennis premiato come sportivo dell'anno nel corso della cerimonia che si è svolta a Madrid: è il più giovane a ottenere questo riconoscimento. Battuta la concorrenza di Sinner, Pogacar e Duplantis. Tra le donne il premio va alla numero uno del tennis Sabalenka. Dall'asso del Barcellona al campione del mondo di Formula 1 Norris, tutti i vincitori della serata che celebra le stelle dello sport

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

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