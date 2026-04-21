Laureus Awards 2026, da Alcaraz a Lamine Yamal: i vincitori. FOTO

Laureus Awards 2026, da Alcaraz a Lamine Yamal: tutti i vincitori. FOTO
Il fuoriclasse spagnolo del tennis premiato come sportivo dell'anno nel corso della cerimonia che si è svolta a Madrid: è il più giovane a ottenere questo riconoscimento. Battuta la concorrenza di Sinner, Pogacar e Duplantis. Tra le donne il premio va alla numero uno del tennis Sabalenka. Dall'asso del Barcellona al campione del mondo di Formula 1 Norris, tutti i vincitori della serata che celebra le stelle dello sport
- Carlos Alcaraz 'batte' Jannik Sinner ed è lo sportivo dell'anno. Il fuoriclasse spagnolo è stato premiato a Madrid nel corso dei Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello Sport, presso lo storico Palacio de Cibeles. Per la prima volta nella storia, la cerimonia è stata condotta da due atleti, stelle del tennis e dello sci freestyle, entrambi ex vincitori dei Laureus: Novak Djokovic ed Eileen Gu
- Alcaraz ha vinto il Laureus Award nella categoria “Sportivo dell’anno” dopo un 2025 straordinario, coronato con la conquista numero uno al mondo nel circuito Atp. Lo scorso anno lo spagnolo ha vinto due titoli del Grande Slam (Roland Garros e US Open), raggiungendo la finale a Wimbledon. A soli 22 anni, Alcaraz è diventato il più giovane vincitore di questo premio, succedendo nell’albo d’oro a leggende del calibro di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic
- Gli altri atleti nominati per il premio di sportivo dell'anno erano il suo principale rivale sui campi da tennis di tutto il mondo, Jannik Sinner, il campione del mondo di ciclismo in carica Tadej Pogacar (20 vittorie nel 2025 tra cui il quarto Tour de Franc), il detentore del record del mondo di salto con l'asta Armand Duplantis, l'attaccante del Psg campione d'Europa Ousmane Dembelé e il campione del mondo di MotoGp Marc Marquez
- Aryna Sabalenka ha completato la doppietta del tennis e si è presa il riconoscimento come sportiva dell'anno. Dal primo gennaio al 31 dicembre non ha mai ceduto la vetta della classifica mondiale: ha difeso il titolo agli Us Open ed è stata finalista in Australia e in Francia, dove ha interrotto la striscia di 26 vittorie consecutive di Iga Swiątek
- La squadra dell'anno è, invece, il Psg che ha alzato la prima Champions League della sua storia a Monaco di Baviera contro l'Inter. Succede al Real Madrid, primo nella scorsa edizione
- Lando Norris, campione del mondo di Formula 1, è stato incoronato 'Rivelazione dell'anno' grazie ai sette Gp vinti; è il terzo pilota britannico a vincere questo premio dopo Lewis Hamilton (2008) e Jenson Button (2010)
- Rory McIlroy, il campione del golf, è stato votato dalla giuria come 'Ritorno dell'anno' dopo aver completato il Grande Slam in carriera 11 anni dopo la sua ultima vittoria in un Major, mentre Lamine Yamal (nella foto) è stato premiato giovane dell'anno
- "È un onore incredibile vincere il premio nella categoria 'Sportivo dell’anno'”, ha detto Alcaraz. “Come tennista, competo per titoli in campo, ma questa statuetta significa qualcosa di più, perché sono stato riconosciuto tra i più grandi atleti del mondo. Tre anni fa ho ricevuto il premio come 'Rivelazione dell’anno' e ho incontrato uno dei miei idoli, Lionel Messi, che aveva vinto il premio come 'Sportivo dell’anno'. Quel giorno ho sognato di iscrivere il mio nome in quell’elenco di vincitori e oggi ci sono riuscito"