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Sci di fondo, Federico Pellegrino vince a Lake Placid

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©Getty

L'atleta valdostano stacca di oltre un secondo Heggen e Grahn e conquista il successo nell'ultima sprint della sua carriera

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Una chiusura di carriera degna del grande campione che è. Nella sua ultima gara sprint, Federico Pellegrino, campione del mondo di specialità nel 2017, ha voluto lasciare il segno. Il campione valdostano, a Lake Placid (Stati Uniti) ha trionfato per distacco nella finale, distaccando di oltre un secondo il norvegese Lars Heggen e lo svedese Anton Grahn. Non ha preso parte alla gara il norvegese Johannes Hosflot Klæbo.

Diciottesimo successo in Coppa

Per Pellegrino la vittoria mancava dalla sprint di Davos del dicembre 2022: è il suo successo numero 18 in Coppa del Mondo, a cui si aggiunge il titolo mondiale ottenuto in questo format di gara nel 2017. "Sentivo tanta energia sin nel riscaldamento, ho dato tutto quello che potevo - ha detto il fuoriclasse valdostano -. In finale non ho voluto guardare in faccia nessuno e sono andato a prendermi questa vittoria. Non poteva esserci un finale migliore per la mia carriera".

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