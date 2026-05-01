Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a maggio 2026

La Provincia di Parma ha aperto le selezioni per istruttori e funzionari amministrativo-contabili. Possono partecipare diplomati e laureati, anche con titolo triennale. L’obiettivo è aggiornare un elenco di idonei da cui attingere per future assunzioni, sia a tempo determinato sia indeterminato, presso la Provincia e gli enti locali convenzionati. Prevista una selezione che consisterà in una prova scritta costituita da quesiti a risposta chiusa e/o a risposta aperta finalizzati alla verifica delle conoscenze richieste per i profili professionali messi a concorso. In sede di prova selettiva si procederà prioritariamente all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche più diffuse. La prova scritta si intende superata, ai fini dell’inserimento nella lista degli idonei, al superamento del punteggio minimo di 21/30. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 20 maggio 2026.