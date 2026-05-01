Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a maggio 2026

Introduzione
A maggio si concentrano numerose scadenze legate a concorsi in diversi settori. Le opportunità spaziano dal comparto sanitario alla Pubblica Amministrazione, includendo anche università ed enti di ricerca come l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Di seguito una lista delle principali selezioni pubbliche in chiusura nelle prossime settimane.
Quello che devi sapere
ASP Trapani – 2 maggio 2026
In Sicilia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha promosso una procedura selettiva finalizzata all’assegnazione di incarichi professionali legati a un progetto di cui è ente capofila. Cofinanziato dall’Unione Europea, questo lavoro si intitola: TÉLÉ-MÉD-ISOLÉS – Services innovants de télémédecine a impact euro – méditerranéen pour / es sujets en conditions d’isolement ed è previsto nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera NEXT ITALIE TUNISIE 2021/2027. La ricerca è rivolta a diverse figure, tra cui project manager, specialisti, medici e responsabili di progetto. Le candidature devono essere trasmesse entro il 2 maggio 2026.
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Città Metropolitana di Roma Capitale – 3 maggio 2026
Nuova opportunità nella Capitale, dove l'ente Città Metropolitana ha pubblicato un bando per l’assunzione di cinque autisti. I posti, a tempo indeterminato, rientrano nell’Area degli Operatori Esperti. Per partecipare è sufficiente il possesso della licenza media o dell’obbligo scolastico assolto. Il termine ultimo per presentare domanda è fissato al 3 maggio 2026.
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Istituto Nazionale dei Tumori – 3 maggio 2026
È attivo un concorso congiunto per infermieri promosso dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e dall’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, che coordinano la selezione. I posti disponibili sono 21, con contratto a tempo pieno e indeterminato, suddivisi tra le due strutture. Le domande devono pervenire entro il 3 maggio 2026.
Politecnico di Milano –4 maggio 2026
L’ateneo milanese ha avviato una selezione per tre figure di Administration and Accounting Assistant. Il bando è rivolto a diplomati e prevede contratti a tempo determinato nell’area collaboratori. Per partecipare c’è tempo fino al 4 maggio 2026.
ASST Lodi –14 maggio 2026
In Lombardia, l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi offre nuove opportunità per elettricisti e infermieri. Complessivamente sono disponibili 11 posti con contratto stabile. Il termine per l’invio delle candidature è il 14 maggio 2026.
INGV –15 maggio 2026
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha pubblicato due bandi per l'assunzione di due collaboratori tecnici destinati agli enti di ricerca. Le posizioni, con sede a Roma, sono aperte a candidati in possesso di diploma: prevista la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una prova orale. Le domande devono essere inoltrate entro il 15 maggio 2026.
Polizia di Stato –20 maggio 2026
La Polizia di Stato ha avviato la selezione per 220 Commissari della carriera dei funzionari. Possono partecipare laureati, sia civili sia appartenenti alle amministrazioni del Ministero dell’Interno o alle forze di polizia. La scadenza per presentare la domanda è il 20 maggio 2026.
Scuola Normale Superiore di Pisa – 20 maggio 2026
L’istituto toscano ha indetto un concorso per funzionari nell’area tecnico-informatica. Le assunzioni, a tempo indeterminato, riguarderanno l’area progetti e servizi ICT. Le candidature devono essere inviate entro il 20 maggio 2026.
Provincia di Parma –20 maggio 2026
La Provincia di Parma ha aperto le selezioni per istruttori e funzionari amministrativo-contabili. Possono partecipare diplomati e laureati, anche con titolo triennale. L’obiettivo è aggiornare un elenco di idonei da cui attingere per future assunzioni, sia a tempo determinato sia indeterminato, presso la Provincia e gli enti locali convenzionati. Prevista una selezione che consisterà in una prova scritta costituita da quesiti a risposta chiusa e/o a risposta aperta finalizzati alla verifica delle conoscenze richieste per i profili professionali messi a concorso. In sede di prova selettiva si procederà prioritariamente all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche più diffuse. La prova scritta si intende superata, ai fini dell’inserimento nella lista degli idonei, al superamento del punteggio minimo di 21/30. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 20 maggio 2026.
Vigili del Fuoco –22 maggio 2026
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha avviato un concorso per 8 vicedirettori informatici. La procedura è destinata a candidati in possesso di laurea. Le domande possono essere presentate fino al 22 maggio 2026.
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