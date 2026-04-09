Commentando la strategia, l’amministratore delegato e direttore generale Pierroberto Folgiero ha spiegato a Il Sole 24 Ore che il piano 2026-2030 e il percorso dei prossimi anni rappresentino un nuovo avanzamento nella traiettoria di sviluppo del gruppo. Sempre secondo quanto dichiarato al quotidiano economico dallo stesso Folgiero, al centro del modello industriale restano competenze e capitale umano, elementi su cui l’azienda continua a investire in modo costante attraverso la formazione. L’idea di fondo è che professionalità, coinvolgimento e senso di appartenenza siano leve decisive per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi e produrre valore nel lungo periodo.