La procedura si articola in più fasi. Se le domande saranno più di 292, cioè quattro volte gli allievi previsti, si terrà una prova preselettiva con 60 quesiti a risposta multipla suddivisi in quesiti situazionali sulle competenze comportamentali, ragionamento verbale e logico-astratto, discipline giuridiche ed economiche e lingua inglese livello B2. Sono esentate dalla preselezione le persone con invalidità pari o superiore all’80%. Il calendario sarà pubblicato il 15 maggio prossimo sul portale inPA e sul sito Sna. Chi supera la preselezione accede poi alle tre prove scritte, svolte in digitale: la prima su diritto costituzionale, amministrativo e Ue, economia e management pubblico, la seconda è un caso gestionale per valutare competenze come problem solving, orientamento al risultato e gestione delle relazioni, e la terza è un elaborato in inglese su tematiche della PA. La soglia minima in ciascuna prova scritta è di 70 su 100. La prova orale è poi articolata in un colloquio individuale sulle materie d'esame e in una simulazione di intervista.

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