Maratona di New York 2025, oltre 55mila runner al via. FOTO

Maratona di New York, 55mila partecipanti alla corsa nella Grande Mela. FOTO
La nuova edizione della Maratona di New York porta sulle strade della Grande Mela migliaia di corridori da tutto il mondo, con una forte presenza italiana. In gara atleti di livello internazionale come Eliud Kipchoge e Sifan Hassan, affiancati dall’azzurro Daniele Meucci. Il percorso si snoda attraverso cinque distretti, con partenza da Staten Island e arrivo a Manhattan a Central Park
- Con la partenza sul ponte Giovanni da Verrazzano del primo gruppo di atleti in sedia a rotelle ha preso il via alle 14.00 la 54esima edizione della Maratona di New York. Poi il via alle atlete: al ritmo di New York, New York di Frank Sinatra sono partite Sifan Hassan, al debutto sul ponte, la campionessa uscente Sharon Lokedi e l’americana Molly Seidel, bronzo olimpico a Tokyo. Infine, il via agli atleti
- Circa 55mila partecipanti di 150 paesi si sono radunati a Staten Island per la “corsa più bella del mondo”, tra questi quasi duemila italiani, dopo gli Stati Uniti il contingente più numeroso.
- L'americana Susannah Scaroni ha trionfato nella categoria paralimpica con 1:42:10. È alla sua terza vittoria a New York.
- Marcel Hug della Svizzera, insieme al britannico David Weir, secondo classificato, e al giapponese Tomoki Suzuki, terzo al traguardo, celebra il risultato nella categoria maschile in sedia a rotelle della Maratona di New York.
- Presente anche un’ampia delegazione italiana, con quasi duemila partecipanti. L’Italia rappresenta il 3,59% degli iscritti ed è la seconda nazione più numerosa dopo gli Stati Uniti. In gara c’è l'ex campione europeo Daniele Meucci, che è alla sua quarta partecipazione a New York e spera di poter migliorare il piazzamento dell'ottavo posto ottenuto nel 2022 con un tempo di 2h13'29. Il suo miglior risultato resta quello del 2013 quando era arrivato al traguardo in 2h12'03".
- Il percorso della maratona di New York passa attraverso cinque distretti della Grande Mela, con partenza da Staten Island e arrivo a Manhattan a Central Park.
- Come l'anno scorso decine di migliaia di poliziotti sono stati dispiegati nelle strade di New York per garantire la sicurezza lungo il percorso della maratona. Oltre diecimila barriere metalliche delimitano l’area di gara, mentre droni ed elicotteri supportano le operazioni inviando comunicazioni in tempo reale alle pattuglie sul territorio.
- Le medaglie della Tcs New York City Marathon 2025 sono state disposte su appositi supporti vicino alla linea d’arrivo a Central Park, pronte per essere consegnate a chi completa i 42,195 chilometri.
- Nella storia della maratona per cinque volte l’Italia ha trionfato nella Grande Mela. In particolare con la doppietta di Orlando Pizzolato nel 1984 e nel 1985, con il successo di Gianni Poli nel 1986 e con quello di Giacomo Leone nel 1996. L'ultima, in ordine di tempo, è stata la vittoria di Franca Fiacconi nel 1998.