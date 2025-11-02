Maratona di New York 2025, oltre 55mila runner al via. FOTO

Offerte Sky
Maratona di New York, 55mila partecipanti alla corsa nella Grande Mela. FOTO

Sport fotogallery
9 foto
©Getty

La nuova edizione della Maratona di New York porta sulle strade della Grande Mela migliaia di corridori da tutto il mondo, con una forte presenza italiana. In gara atleti di livello internazionale come Eliud Kipchoge e Sifan Hassan, affiancati dall’azzurro Daniele Meucci. Il percorso si snoda attraverso cinque distretti, con partenza da Staten Island e arrivo a Manhattan a Central Park

