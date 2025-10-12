Maratona di Chicago 2025, vincono Jacob Kiplimo e Hawi Feysa. FOTO

Il corridore 25enne ha chiuso la corsa col tempo di 2h02m23s. Il keniano Amos Kipruto si è classificato secondo (2h03m54s) davanti al connazionale Alex Masai (2h04,37s). La gara femminile è stata vinta dall’etiope Hawi Feysa con 2h14m56s. Migliaia le persone che hanno partecipato