epa12449020 Runners start the Chicago Marathon in Chicago, Illinois, USA, 12 October 2025. Some 53 thousand runners participated in the 2025 Chicago Marathon. EPA/MATT MARTON

Maratona di Chicago 2025, vincono Jacob Kiplimo e Hawi Feysa. FOTO

Il corridore 25enne ha chiuso la corsa col tempo di 2h02m23s. Il keniano Amos Kipruto si è classificato secondo (2h03m54s) davanti al connazionale Alex Masai (2h04,37s). La gara femminile è stata vinta dall’etiope Hawi Feysa con 2h14m56s. Migliaia le persone che hanno partecipato

