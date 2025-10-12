Maratona di Chicago 2025, vincono Jacob Kiplimo e Hawi Feysa. FOTO

Il corridore 25enne ha chiuso la corsa col tempo di 2h02m23s. Il keniano Amos Kipruto si è classificato secondo (2h03m54s) davanti al connazionale Alex Masai (2h04,37s). La gara femminile è stata vinta dall’etiope Hawi Feysa con 2h14m56s. Migliaia le persone che hanno partecipato
- Decine di migliaia di persone - come riportato da Cbs - sono scese in strada nella mattinata americana di domenica 12 ottobre per partecipare all’edizione 2025 della Maratona di Chicago
- La maratona di Chicago 2025 è la 47esima edizione della manifestazione, che si corre regolarmente sulle strade della metropoli dell'Illinois
- La Maratona di Chicago è uno degli eventi più prestigiosi tra le World Marathon Majors, le più importanti corse al livello mondiale
- Guardando invece al lato sportivo dell’evento, la maratona maschile è stata vinta dal corridore ugandese Jacob Kiplimo (in foto) col tempo di 2h02m23s, non lontano dal record mondiale di 2h00m35s, stabilito proprio a Chicago nel 2023 dal compianto maratoneta Kelvin Kiptum
- Il 25enne Kiplimo (in foto, al centro) aveva ottenuto ottimi risultati in pista (bronzo olimpico ad Atene nei 10mila e bronzo sulla stessa distanza al mondiale 2022) prima di passare alla strada. Dopo aver stabilito il record mondiale di mezza maratona (56m42s) lo scorso febbraio a Barcellona, l'ugandese era arrivato secondo nella sua prima maratona, a Londra ad aprile. Il keniano Amos Kipruto è arrivato secondo (2h03m54s) (in foto, a destra) davanti al connazionale Alex Masai (2h04m37s) (in foto, a sinistra)
- La gara femminile è invece stata vinta dall’etiope Hawi Feysa (in foto) con il tempo di 2h14m56s. Il record mondiale nella maratona femminile è detenuto da Ruth Chepngetich, con un tempo di 2h9m53s
- Dopo l’etiope Hawi Feysa, in seconda posizione si è classificata Megertu Alemu, mentre terza è arrivata Magdalena Shauri
- Per quanto riguarda invece la maratona corsa in carrozzina, come riportato da Nbc Sports la gara maschile è stata vinta dallo svizzero Marcel Hug col tempo di 1h23m20s, mentre quella femminile è stata vinta dalla statunitense Susannah Scaroni con il tempo di 1h38m14s
- Come fatto sapere da Rita Cook, presidente della Bank of America Chicago che dà il nome all’edizione di quest’anno, il 25% dei partecipanti alla maratona era alla sua prima visita in città e circa un terzo proveniva dall’estero
- Ancora Rita Cook ha sottolineato l’importanza dell’evento a livello filantropico: "Penso che la cosa più importante sia che i 18mila corridori contribuiscono a oltre 200 cause" di beneficienza, e "questo è davvero importante", ha affermato la presidente della Bank of America Chicago
- Sempre stando a quanto riportato da Cbs, l’evento ha portato un contributo di circa 680 milioni di dollari all’economia della città: i corridori infatti hanno alloggiato negli hotel di Chicago insieme ai loro accompagnatori, oltre ad andare nei ristoranti e nei negozi della zona