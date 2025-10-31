Maratona di New York, il programma e gli italiani in gara: cosa sapere

Quasi tutto pronto per una delle maratone più affascinanti di sempre, quella di New York. Domenica 2 novembre, infatti, circa 55mila atleti provenienti da oltre 150 Paesi si presenteranno al via sul ponte di Verrazzano per la 54esima edizione della Tcs New York City Marathon. Ci sarà anche tanta Italia tra chi parteciperà, con quasi duemila corridori italiani che tenteranno di completare la maratona e di tagliare il traguardo finale. Come confermato anche da un portavoce della gara newyorchese, il 3,59% dei corridori arriveranno infatti dall'Italia che sarà, in particolare, la seconda nazione dopo gli Stati Uniti per numero di partecipanti.

Meucci al via tra gli italiani

Tra gli atleti più attesi c'è l'ex campione europeo Daniele Meucci che correrà nella categoria atleti professionisti maschili. Originario di Pisa, Meucci è alla sua quarta partecipazione a New York e spera di poter migliorare il piazzamento dell'ottavo posto ottenuto nel 2022 con un tempo di 2h13'29. Il suo miglior risultato, però. resta quello del 2013 quando era arrivato al traguardo in 2h12'03". La Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), sottolinea che l'atleta dell'Esercito, nella stagione in corso, ha disputato la maratona di Roma a marzo, dove ha concluso in ottava posizione in 2h12:44, primo tra gli europei. Quest'anno con Meucci avrebbe dovuto esserci Pasquale Selvarolo, costretto tuttavia al forfait per un infortunio.

L'albo d'oro per l'Italia

Nella storia della maratona per cinque volte l’Italia ha trionfato nella Grande Mela. In particolare con la doppietta di Orlando Pizzolato nel 1984 e nel 1985, con il successo di Gianni Poli nel 1986 e con quello di Giacomo Leone nel 1996. L'ultima, in ordine di tempo, è stata la vittoria di Franca Fiacconi nel 1998. L'Italia è all’ottavo posto per numero di successi.

Il programma della maratona

Il percorso di 42,195 metri della maratona di New York passerà attraverso cinque distretti della Grande Mela, con partenza da Staten Island e arrivo a Manhattan a Central Park. Tra gli atleti più attesi in assoluto ci saranno Abdi Nageeye, Sheila Chepkirui, Daniel Romanchuk e Susannah Scaroni a difendere il titolo dell'anno scorso, gli ultimi due nella categoria wheelchair. Al via ci saranno anche atleti che in passato hanno trionfato, tra cui Evans Chebet, Catherine Debrunner, Marcel Hug, Albert Korir, Sharon Lokedi, Tatyana McFadden, Hellen Obiri, Manuela Schär e David Weir. Importante sarà la presenza delle forze dell'ordine, coadiuvate da elicotteri e droni. E si attende la presenza di oltre un milione di spettatori lungo tutto il percorso. Si partirà alla 8 del mattino americano, quando in Italia saranno le 14: la gara sarà trasmessa in diretta dalla Rai.