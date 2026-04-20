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Maratona Boston 2026

Maratona di Boston 2026, vincono ancora i keniani John Korir e Sharon Lokedi. FOTO

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©Ansa

La 130esima edizione della maratona più antica del mondo, sulle strade della capitale del Massachusetts, si è chiusa come nel 2025: per il secondo anno consecutivo hanno vinto il keniano John Korir e la sua connazionale Sharon Lokedi. Tra gli atleti in sedia a rotelle, successi dello svizzero Marcel Hug e della britannica Eden Rainbow-Cooper. Circa 30mila i partecipanti ufficiali alla seconda Major dell’anno, dopo la tappa inaugurale di Tokyo dello scorso primo marzo

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