La 130esima edizione della maratona più antica del mondo, sulle strade della capitale del Massachusetts, si è chiusa come nel 2025: per il secondo anno consecutivo hanno vinto il keniano John Korir e la sua connazionale Sharon Lokedi. Tra gli atleti in sedia a rotelle, successi dello svizzero Marcel Hug e della britannica Eden Rainbow-Cooper. Circa 30mila i partecipanti ufficiali alla seconda Major dell’anno, dopo la tappa inaugurale di Tokyo dello scorso primo marzo