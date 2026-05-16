Giro d'Italia 2026, 8^ tappa da Chieti a Fermo: percorso e altimetria

La Corsa Rosa prosegue con una frazione di 156 km che inizia pianeggiante e termina in salita. Ieri la settima tappa è andata a Jonas Vingegaard. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Eulalio ascolta articolo

Ottava tappa oggi, 16 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Chieti e arriva a Fermo, per un totale di 156 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la tappa con arrivo a Blockhaus è stata vinta da Jonas Vingegaard. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Il tracciato dell’ottava tappa La tappa inizia lungo l’Adriatico con una prima parte pianeggiante, per poi proseguire - dopo Cupra Marittima - nell’entroterra Fermano con alcuni saliscendi e “muri”. Il primo GPM è a Montefiore dell’Aso, seguito da quello di Monterubbiano. Poi il “muro” di via Cardarelli a Fermo precede le salite di Capodarco (GPM) e di Fermo-Reputolo, prima dell’arrivo attraverso strade cittadine strette e in porfido, una breve discesa agli ultimi 750 m e una risalita su una rampa attorno al 10%. Approfondimento Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109