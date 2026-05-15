Chi è Angelica Moccia, la nuova fidanzata di Mario Balotelli

Mario Balotelli e Angelica Moccia sono fidanzati. La coppia è uscita allo scoperto pubblicando una foto insieme nelle storie di Instagram. Nello scatto compare il calciatore insieme alla compagna, mano nella mano. Anche se l'amore tra i due sarebbe nato da qualche tempo, si tratta della loro prima foto pubblica di coppia.

Chi è Angelica Moccia

Originaria di Portogruaro in provincia di Venezia, Angelica Moccia lavora a Dubai come manager per Nextologies. Si tratta di una multinazionale con sede a Toronto e uffici in tutto il mondo che opera come media technology house globale che si occupa di tutto ciò che riguarda il trasporto video e il playout. Dopo aver lavorato per sei anni a Parigi, Moccia è passata a Nextologies a 23 anni. L'incontro con l'attaccante è avvenuto a Dubai.