Balotelli al Genoa, il giorno delle visite e della firma del contratto

A 34 anni l'ex attaccante di Milan e Inter si prepara al ritorno in Serie A con la maglia rossoblù. Dopo essere arrivato nella serata di ieri a Genova, Super Mario si è presentato per la prima volta ai tifosi della sua prossima squadra: "Se ho il fuoco dentro come detto da Gilardino? Lo vedrete"

Il Genoa è pronto al Balotelli-day. Dopo giorni di trattative, indizi da parte di dirigenza e staff tecnico rossoblù (“Ha quel fuoco che gli servirebbe per poter fare ancora bene”, aveva detto l’allenatore Alberto Gilardino), l’ex attaccante di Milan e Inter è arrivato da ieri sera a Genova . Oggi, lunedì 28 ottobre, è il giorno delle visite mediche: in caso di esito positivo, l’attaccante 34enne firmerà da svincolato il contratto che lo legherà al Genoa.

Balotelli: "Se ho il fuoco dentro? Lo vedrete"

“Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare”. Mario Balotelli si presenta ai microfoni con addosso i colori rossoblù, per poi tornare sulle parole del suo prossimo allenatore: “Se ho il fuoco dentro come detto da Gila? Lo vedrete dai. Un saluto ai tifosi, ci vediamo allo stadio. Speriamo in bene, darò tutto me stesso”.

Rimasto lontano dal campo dallo scorso maggio, quando ha giocato la sua ultima partita in Turchia con l’Adana Demirspor (da cui si è svincolato a luglio), Balotelli ha voluto dare risposte sul suo stato di forma. “Quando sarò pronto? Spero presto". Nella Süper Lig (la Serie A turca), il centravanti palermitano ha segnato 7 gol in 16 partite la scorsa stagione, compromessa da un’operazione al ginocchio che lo ha tenuto fermo per quasi quattro mesi.