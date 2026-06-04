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Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori vincono il doppio misto

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Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski-Evan King in rimonta con il risultato di 4-6, 6-3, 10-4

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Nell'edizione 2026 del Roland Garros Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il successo dello scorso anno a Parigi battendo in finale il duo formato dalla canadese Gabriela Dabrowski e dall'americano Evan King in rimonta, con il risultato di 4-6 6-3 10-4 in un'ora e 20 minuti di match. 

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