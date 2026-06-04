Il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski-Evan King in rimonta con il risultato di 4-6, 6-3, 10-4
Nell'edizione 2026 del Roland Garros Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il successo dello scorso anno a Parigi battendo in finale il duo formato dalla canadese Gabriela Dabrowski e dall'americano Evan King in rimonta, con il risultato di 4-6 6-3 10-4 in un'ora e 20 minuti di match.
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Sinner fuori dal Roland Garros per un malore in campo: cosa è successo
Il n.1 al mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo. Dopo aver vinto facilmente i primi due set, al terzo sono arrivati i problemi. 'Ho bisogno di vomitare', ha detto al fisioterapista ed è uscito brevemente dal campo, ma al rientro non è più riuscito a combattere. 'Non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente', ha spiegato in conferenza stampa