Inter, festa Scudetto a Milano: programma e percorso bus scoperto

Milano si prepara a tingersi di nerazzurro per la festa del 21esimo scudetto dell’Inter. L’entusiasmo per la vittoria era già esploso domenica 3 maggio dopo il successo contro il Parma a San Siro ed è proseguito mercoledì sera all’Olimpico, al termine della finale di Coppa Italia vinta 2-0 contro la Lazio. Un trionfo che ha consegnato all’Inter la sua 16esima Coppa Italia. Ora l’attesa è tutta per la grande festa con i tifosi in programma domenica 17 maggio.

La festa per lo scudetto

L’appuntamento con la parata e l’abbraccio dei tifosi è fissato per domenica 17 maggio. I festeggiamenti prenderanno il via a San Siro, al termine della sfida casalinga contro il Verona. Dopo la consegna del trofeo a Lautaro Martinez e ai compagni, la squadra salirà sul pullman scoperto che attraverserà la città fino a piazza Duomo. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle 15 e, di conseguenza, la partenza del bus da San Siro difficilmente avverrà prima delle 18.



Il percorso della parata

Il tragitto riprenderà in parte quello delle celebrazioni degli anni passati. Il bus partirà da viale Caprilli, passando poi da piazzale Lotto e via Monte Rosa. Il corteo attraverserà piazza Amendola, costeggerà l’area di CityLife e proseguirà verso piazza Buonarroti. L’ultima parte del percorso prevede il passaggio in via Boccaccio e piazzale Cadorna, con successiva svolta in via Carducci. Da lì il convoglio raggiungerà corso Magenta, via Meravigli e piazza Cordusio, fino all’arrivo in piazza Duomo attraverso via Orefici. Lungo tutto il percorso sarà attivo il dispositivo di sicurezza predisposto per monitorare l’afflusso dei tifosi e garantire l’ordine pubblico. Per prevenire episodi legati all’abuso di alcol, è stato deciso il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oltre alla vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine, sia da parte di attività fisse sia ambulanti. Il divieto sarà in vigore dalle 16 del 17 maggio fino all’1 del 18 maggio in alcune aree del centro cittadino, mentre nella zona di San Siro sarà valido dalle 11 alle 20 di domenica 17 maggio.