Finale Coppa Italia, stasera si gioca Lazio-Inter all’Olimpico

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si assegna la Coppa Italia. A sfidarsi per il trofeo si ritrovano in finale Lazio e Inter, calcio d’inizio alle ore 21. I nerazzurri puntano a centrare l'accoppiata scudetto -coppa, mentre i biancocelesti vogliono riscattare una stagione sotto le attese e regalare ai propri tifosi una gioia nello stadio di casa.

La sfida tra Sarri e Chivu

Le due squadre si sono appena incontrate in campionato: solo pochi giorni fa l’Inter ha vinto 3-0 e arriva all’appuntamento da favorita. Ma la Lazio non ci sta a partire già sconfitta. Per i nerazzurri, dopo lo scudetto già conquistato, il doblete sarebbe la ciliegina sulla stagione. Mentre per i biancocelesti, dopo una stagione travagliata tra mercato bloccato, infortuni e la contestazione dei tifosi che si placherà solo per questa finale, sarebbe il modo per salvare l'annata grazie alla qualificazione all'Europa League messa in palio dal trofeo nazionale.

L’incontro con Mattarella

Ieri i protagonisti di Lazio e Inter sono state protagoniste nell'incontro al Quirinale dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato che la finale è "un giorno di festa dell'intero sistema che appassiona i nostri cittadini. Lo spettacolo servirà a molti, soprattutto ai giovani, per innamorarsi sempre più del calcio".