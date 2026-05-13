Finale Coppa Italia, stasera si gioca Lazio-Inter all’Olimpico

Nello stadio della Capitale si assegna il trofeo: calcio d’inizio alle ore 21. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una stagione che finora ha regalato poche soddisfazioni
Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma si assegna la Coppa Italia. A sfidarsi per il trofeo si ritrovano in finale Lazio e Inter, calcio d’inizio alle ore 21. I nerazzurri puntano a centrare l'accoppiata scudetto-coppa, mentre i biancocelesti vogliono riscattare una stagione sotto le attese e regalare ai propri tifosi una gioia nello stadio di casa.
La sfida tra Sarri e Chivu
Le due squadre si sono appena incontrate in campionato: solo pochi giorni fa l’Inter ha vinto 3-0 e arriva all’appuntamento da favorita. Ma la Lazio non ci sta a partire già sconfitta. Per i nerazzurri, dopo lo scudetto già conquistato, il doblete sarebbe la ciliegina sulla stagione. Mentre per i biancocelesti, dopo una stagione travagliata tra mercato bloccato, infortuni e la contestazione dei tifosi che si placherà solo per questa finale, sarebbe il modo per salvare l'annata grazie alla qualificazione all'Europa League messa in palio dal trofeo nazionale.
L’incontro con Mattarella
Ieri i protagonisti di Lazio e Inter sono state protagoniste nell'incontro al Quirinale dove il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato che la finale è "un giorno di festa dell'intero sistema che appassiona i nostri cittadini. Lo spettacolo servirà a molti, soprattutto ai giovani, per innamorarsi sempre più del calcio".
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I nerazzurri hanno ottenuto il loro 21esimo titolo con tre giornate d’anticipo, dopo l’incontro in casa contro il Parma. Subito dopo il triplice fischio, è esplosa la festa dei calciatori e dei tifosi nerazzurri