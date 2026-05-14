Serie A, il derby Roma-Lazio e la corsa Champions domenica alle 12

Ok della Prefettura di Roma alla proposta della Lega Seria A. Allo stesso orario anche Coma-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli ascolta articolo

Si giocherà domenica 17 maggio alle 12 il derby tra Roma e Lazio. La Prefettura di Roma ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A dopo che il Tar aveva invitato le parti a trovare un accordo. Stesse data e ora per le altre 4 partite che riguardano la zona Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli. Il caso era sorto per la coincidenza di orari tra il derby e la finale degli Internazionali di tennis di Roma.

La Prefettura aveva deciso di far slittare il derby per motivi di ordine pubblico a lunedì sera, alle 20.45. Con questo match sarebbero dovuti essere spostati anche gli altri che coinvolgevano le squadre in lotta per la qualificazione alla Champions League. la Lega di Serie A aveva proposto la soluzione di domenica 17 maggio alle 12, incontrando però il rifiuto iniziale della Prefettura. Di conseguenza, la Lega Serie A aveva fatto ricorso al Tar, che nella giornata di giovedì 14 maggio aveva preferito non decidere, rinviando a un confronto tra le parti in causa.

Prefettura: "Da Lega e Internazionali impegno per aumento misure sicurezza" La nota della Prefettura spiega che la decisione è stata presa ''alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell’acquisito l’impegno della Lega Calcio-Serie A, dell’Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo, in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale".