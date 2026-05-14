Internazionali di Roma, Darderi batte Jodar e va in semifinale

L'azzurro vince una battaglia di oltre tre ore contro lo spagnolo in tre set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 e ora affronterà il novergese Casper Ruud
L’azzurro Luciano Darderi approda alle semifinali degli Internazionali di Tennis di Roma dopo aver sconfitto lo spagnolo Rafa Jodar in tre set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0.Il match è stato sospeso per una ventina di minuti a causa del fumo provocato dai fuochi d’artificio accesi allo stadio Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia. Darderi affronterà ora il norvegese Casper Ruud.
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano
Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo, e il 3 maggio diventa il primo giocatore della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi A cura di Federica Villa