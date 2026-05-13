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Giro d'Italia 2026, 5^ tappa da Praia a Mare a Potenza: percorso e orari

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Giro d'Italia 2026

L’edizione numero 109 prosegue con una frazione che porta i ciclisti dalla Calabria alla Basilicata. Il percorso è lungo 203 chilometri, con un dislivello di 4.100 metri. La maglia rosa è sulle spalle di Giulio Ciccone

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Il Giro d'Italia 2026 prosegue oggi con la quinta tappa, da Praia a Mare a Potenza. Il percorso, lungo 203 chilometri e con un dislivello di 4.100 metri, porta i ciclisti dalla Calabria alla Basilicata. La maglia rosa è sulle spalle di Giulio Ciccone, che ieri la tappa con arrivo a Cosenza è stata vinta da Narvaez. L’edizione numero 109 del Giro d’Italia prevede in totale 21 tappe: la prima è stata in Bulgaria, l'ultima arriverà a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

La tappa di oggi

Quella di oggi, mercoledì 13 maggio, è la tappa numero 5 dell’edizione 2026 del Giro d’Italia: la partenza è da Praia a Mare (in Calabria) e il traguardo a Potenza (in Basilicata). La frazione è lunga 203 chilometri, con un dislivello di 4.100 metri. Si tratta di una tappa movimentata, che attraversa l’entroterra delle due regioni. Poco dopo il via si entra nel Parco del Pollino e c’è il GPM di terza categoria di Prestieri. Poi si attraversa la valle del Sinni, in prevalente in discesa, e si riprende a salire fino alla Montagna Grande di Viggiano, GPM di seconda categoria. Dopo altri chilometri in quota, si scende verso Potenza. Finale mosso, caratterizzato prima da una salita nel centro cittadino e poi da una discesa verso l’ultimo chilometro. Arrivo in leggera salita, su un rettilineo in asfalto. Per quanto riguarda gli orari, la partenza è alle 12.25 e l’arrivo stimato intorno alle 17.15.

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