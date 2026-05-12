La corsa alla presidenza della Figc entra nelle ore decisive con il termine per la presentazione delle candidature fissato a domani. Giovanni Malagò ha confermato che depositerà la propria candidatura e potrà contare anche sul sostegno della Lega Serie B, oltre a quello della Serie A e delle associazioni di calciatori e allenatori. In corsa anche Giancarlo Abete, sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti

Domani scadono i termini per presentare la candidatura alla presidenza della Figc in vista dell’assemblea elettiva del 22 giugno. Tra i nomi in corsa ci sarà quello dell’ex presidente del Coni Giovanni Malagò. "Lo avevo detto, e sono di parola: per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry, che era qui a Roma, e delle componenti, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza", ha dichiarato all'Ansa a margine della charity dinner per la finale di Coppa Italia all'Olimpico.

Figc, anche la Lega B con Malagò



La Lega Serie B ha comunicato di voler convergere sul suo nome, sulla base dell’orientamento emerso tra i 20 club del campionato cadetto. È stato completato il “percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico”, ha spiegato la Lega B. “L’esito della consultazione che il Presidente Paolo Bedin ha svolto in questi giorni con le singole società, a valle dell’incontro tenutosi la scorsa settimana in Figc con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere", ha aggiunto. "Si entrerà ora, all’avvenuta formalizzazione della candidatura, nell’analisi del relativo programma elettorale".

Attesa per il deposito delle candidature



Al momento Malagò, candidato della Lega serie A, ha il sostegno delle associazioni dei calciatori e degli allenatori e della Lega B. In lizza per succedere a Gabriele Gravina c'è anche il presidente della Lega nazionale dilettanti (Lnd) Giancarlo Abete. La Lega Pro ha scelto per ora di non schierarsi, in attesa di esaminare i programmi elettorali dei candidati. L’ufficialità della corsa arriverà con il deposito delle candidature, previsto entro domani alle 18 in segreteria Figc oppure entro le 23.59 tramite Pec. Fino all’assemblea del 22 giugno potrebbero comunque esserci ulteriori sviluppi.