Tavecchio era nato a Ponte Lambro il 13 luglio 1943. Si era diplomato in ragioneria ed è stato dirigente bancario presso la Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza. A 33 anni viene eletto sindaco nel suo comune di nascita in provincia di Como rimanendo in carica per quattro mandati consecutivi, dal 1976 al 1995

