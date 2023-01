È morto Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc. Aveva 79 anni

Ex presidente della Federcalcio e attuale numero 1 del Comitato regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti, si è spento nella notte in un ospedale della Brianza

È morto all'età di 79 anni Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio e attuale numero 1 del Comitato regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti. Tavecchio è stato presidente della Federcalcio dall'agosto 2014 al novembre del 2017. Si era dimesso dalla guida della Figc, nel novembre 2017, dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale in Russia. A gennaio 2021 era divenuto presidente della LND Lombardia, il comitato regionale dei dilettanti che aveva guidato fino al 1999.

Aveva avuto problemi di natura polmonare

L'ultima uscita pubblica due settimane fa in occasione dell'assemblea della Lnd Lombardia, poi alcuni problemi di natura polmonare e l'improvviso peggioramento delle condizioni che lo hanno portato lo scorso mercoledì al ricovero in un ospedale in Brianza. Nella notte tra venerdì e sabato la morte. I funerali si terranno lunedì prossimo, 30 gennaio, a Ponte Lambro.