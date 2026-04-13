Calcio, verso sfida Malagò-Abete per la presidenza della Figc

Già presidente per due mandati, Abete ha annunciato che chiederà il sostegno della Lega nazionale Dilettanti. La Lega Serie A sostiene Giovanni Malagò. Elezioni il 22 giugno ascolta articolo

Si prospetta una sfida tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per la successione a Gariele Gravina alla guida della Federazione Italiana Calcio. Le candidature devono essere presentate il 13 maggio, le elezioni sono fissate per il 22 giugno. Malagò, ex presidente del CONI e numero 1 della Fondazione Milano Cortina 2026, è stato scelto dalla Lega Calcio Serie A con 18 club a suo favore. Gli unici due contrari sono Lazio e Verona.

Abete chiede il sostegno dei Dilettanti Anche Giancarlo Abete, già presidente federale tra il 2007 e il 2014, ha lanciato la sua candidatura alla presidenza della Figc attraverso la Lega nazionale dilettanti. L'annuncio lo ha dato lo stesso Abete parlando a margine del Premio Bearzot in corso al Coni.