Calcio, verso sfida Malagò-Abete per la presidenza della Figc

Già presidente per due mandati, Abete ha annunciato che chiederà il sostegno della Lega nazionale Dilettanti. La Lega Serie A sostiene Giovanni Malagò. Elezioni il 22 giugno
Si prospetta una sfida tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete per la successione a Gariele Gravina alla guida della Federazione Italiana Calcio. Le candidature devono essere presentate il 13 maggio, le elezioni sono fissate per il 22 giugno. Malagò, ex presidente del CONI e numero 1 della Fondazione Milano Cortina 2026, è stato scelto dalla Lega Calcio Serie A con 18 club a suo favore. Gli unici due contrari sono Lazio e Verona.
Abete chiede il sostegno dei Dilettanti
Anche Giancarlo Abete, già presidente federale tra il 2007 e il 2014, ha lanciato la sua candidatura alla presidenza della Figc attraverso la Lega nazionale dilettanti. L'annuncio lo ha dato lo stesso Abete parlando a margine del Premio Bearzot in corso al Coni.
"Prima i contenuti e poi i nomi"
"Chiederò al Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò da parte delle società di Serie A", ha detto Abete, capo delegazione della Nazionale ai tempi della vittoria azzurra in Germania nel 2006 , "cioè di poter - attraverso una condivisione della candidatura - presentarmi seguendo la logica di discutere prima i contenuti e poi vedere quale è il punto di caduta sui nomi".