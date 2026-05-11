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Internazionali di tennis Roma, oggi pomeriggio Sinner sfida Popyrin

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Il tennista azzurro affronta l'australiano numero 60 del ranking. Il match è in programma non prima delle 15 ed è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Prosegue la corsa al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner: al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia, a Roma, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking. Il match, non prima delle 15, è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. 

I precedenti

Sinner e Popyrin si sono già sfidati tre volte, con la situazione che - al momento - vede l'azzurro avanti 2-1. L'australiano ha vinto la prima sfida al Masters 1000 di Madrid nel 2021, mentre Jannik si è imposto sul cemento agli US Open e lo scorso febbraio a Doha. 

Il cammino di Sinner

A Roma, all'esordio, Sinner ha battuto Ofner per 6-3, 6-4. Il tennista altoatesino nella Capitale è a caccia del sesto Masters 1000 consecutivo, dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid vinti negli scorsi mesi. "La cavalcata da Indian Wells era difficile da aspettarsi, non c'era mai riuscito nessuno", ha raccontato l'allenatore di Sinner, Simone Vagnozzi, a Sky Sport, ospite il 10 maggio di Elena Pero e Paolo Bertolucci in cabina di commento sul Centrale del Foro Italico. "La cosa positiva è che ogni torneo, ogni mese e ogni superficie migliora", ha aggiunto Vagnozzi.

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo, e il 3 maggio diventa il primo giocatore della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi A cura di Federica Villa

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