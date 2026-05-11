Internazionali di tennis Roma, oggi pomeriggio Sinner sfida Popyrin

Il tennista azzurro affronta l'australiano numero 60 del ranking. Il match è in programma non prima delle 15 ed è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

I precedenti

Sinner e Popyrin si sono già sfidati tre volte, con la situazione che - al momento - vede l'azzurro avanti 2-1. L'australiano ha vinto la prima sfida al Masters 1000 di Madrid nel 2021, mentre Jannik si è imposto sul cemento agli US Open e lo scorso febbraio a Doha.

Il cammino di Sinner

A Roma, all'esordio, Sinner ha battuto Ofner per 6-3, 6-4. Il tennista altoatesino nella Capitale è a caccia del sesto Masters 1000 consecutivo, dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid vinti negli scorsi mesi. "La cavalcata da Indian Wells era difficile da aspettarsi, non c'era mai riuscito nessuno", ha raccontato l'allenatore di Sinner, Simone Vagnozzi, a Sky Sport, ospite il 10 maggio di Elena Pero e Paolo Bertolucci in cabina di commento sul Centrale del Foro Italico. "La cosa positiva è che ogni torneo, ogni mese e ogni superficie migliora", ha aggiunto Vagnozzi.