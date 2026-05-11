Internazionali di tennis Roma, oggi pomeriggio Sinner sfida Popyrin

Il tennista azzurro affronta l'australiano numero 60 del ranking. Il match è in programma non prima delle 15 ed è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prosegue la corsa al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner: al terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia, a Roma, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin, numero 60 del ranking. Il match, non prima delle 15, è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
I precedenti
Sinner e Popyrin si sono già sfidati tre volte, con la situazione che - al momento - vede l'azzurro avanti 2-1. L'australiano ha vinto la prima sfida al Masters 1000 di Madrid nel 2021, mentre Jannik si è imposto sul cemento agli US Open e lo scorso febbraio a Doha.
Il cammino di Sinner
A Roma, all'esordio, Sinner ha battuto Ofner per 6-3, 6-4. Il tennista altoatesino nella Capitale è a caccia del sesto Masters 1000 consecutivo, dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid vinti negli scorsi mesi. "La cavalcata da Indian Wells era difficile da aspettarsi, non c'era mai riuscito nessuno", ha raccontato l'allenatore di Sinner, Simone Vagnozzi, a Sky Sport, ospite il 10 maggio di Elena Pero e Paolo Bertolucci in cabina di commento sul Centrale del Foro Italico. "La cosa positiva è che ogni torneo, ogni mese e ogni superficie migliora", ha aggiunto Vagnozzi.
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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo, e il 3 maggio diventa il primo giocatore della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi A cura di Federica Villa