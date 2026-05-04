Sinner all'Atp Roma 2026: tabellone e avversari agli Internazionali

Sarà contro il vincente del match tra l'austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen l'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma, in programma dal 5 al 17 maggio ( IL TABELLONE ). Il numero uno al mondo torna a Roma dopo il format dello scorso anno con l'obiettivo di allungare il record stabilito a Madrid con la conquista del quinto Masters 1000 consecutivo . Vincendo a Roma, Sinner si porterebbe a sei, firmando l'en plein con la vittoria del primi cinque Masters 1000 della stagione.

Zverev o Djokovic soltanto in finale

Il tennista azzurro è stato inserito nella parte alta del tabellone, dove non si trovano né Sascha Zverev né Novak Djokovic, considerati i due più accreditati rivali dell'italiano complice l'assenza per infortunio di Carlos Alcaraz. Per loro l'incrocio con Sinner sarà possibile soltanto in finale. Al terzo turno, invece, Il numero uno al mondo potrebbe essere protagonista di un derby inedito al Foro Italico con Matteo Berrettini, che sarà però costretto a battere Popyrin e Mensik per guadagnarsi l'eventuale sfida con Sinner.

Dai possibili derby italiani ai pericoli Auger-Aliassime e Medvedev

In caso di vittoria al terzo turno, Jannik avrebbe poi agli ottavi un probabile scontro con uno tra lo statunitense Tiafoe, il francese Fils, o Lorenzo Sonego. Ai quarti, invece, le probabili insidie sarebbero rappresentate da Rublev o Shelton. In semifinale, infine, non è da escludere un possibile match con l’altro italiano del tabellone, Flavio Colbolli, anche se sulla carta i pericoli maggiori sembrano essere costituiti da Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev.