Internazionali Roma 2026: tabellone, partecipanti e calendario

Jannik Sinner debutterà venerdì 8 o sabato 9 con il vincente del match tra l'austriaco Ofner e lo statunitense Michelsen. Dalla sua parte del tabellone c'è Felix Auger-Aliassime, mentre Novak Djokovic è nella parte bassa con Sascha Zverev. Per Musetti ingresso al secondo turno con la sfida al vincitore tra Mpetshi e Perricard o un qualificato: Flavo Cobolli inizierà col vincente del match Bergs-Atmane

È stato sorteggiato il tabellone degli Internazionali di Roma, in programma dal 5 al 17 maggio. Grande attesa per il ritorno nella Capitale di Jannik Sinner, che guida una folta delegazione azzurra composta da 21 giocatori tra il torneo maschile e quello femminile. Ancora assente, invece, Carlos Alcaraz, alle prese con l'infortunio al posto che gli ha impedito di partecipare al Masters 1000 di Madrid e lo costringerà anche a saltare l'edizione di quest'anno del Roland Garros.