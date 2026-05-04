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Internazionali Roma 2026: tabellone, partecipanti e calendario delle gare

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Jannik Sinner debutterà venerdì 8 o sabato 9 con il vincente del match tra l'austriaco  Ofner e lo statunitense Michelsen. Dalla sua parte del tabellone c'è Felix Auger-Aliassime, mentre Novak Djokovic è nella parte bassa con Sascha Zverev. Per Musetti ingresso al secondo turno con la sfida al vincitore tra Mpetshi e Perricard o un qualificato: Flavo Cobolli inizierà col vincente del match Bergs-Atmane

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È stato sorteggiato il tabellone degli Internazionali di Roma, in programma dal 5 al 17 maggio. Grande attesa per il ritorno nella Capitale di Jannik Sinner, che guida una folta delegazione azzurra composta da 21 giocatori tra il torneo maschile e quello femminile. Ancora assente, invece, Carlos Alcaraz, alle prese con l'infortunio al posto che gli ha impedito di partecipare al Masters 1000 di Madrid e lo costringerà anche a saltare l'edizione di quest'anno del Roland Garros.

Sinner a caccia del sesto Masters 1000 consecutivo

Sinner arriva a Roma sull'onda lunga del successo di Madrid, che lo ha reso il primo giocatore nella storia a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi, di cui quattro nella stessa stagione. Al Foro Italico il numero uno al mondo proverà a migliorare ulteriormente il suo record. Dalla sua parte del tabellone c'è Felix Auger-Aliassime, potenziale rivale in semifinale. Novak Djokovic, invece, è stato inserito nella parte bassa del tabellone, dove si trova anche Sascha Zverev.

Il tabellone degli italiani

Sinner debutterà venerdì o sabato con il vincente del match tra l'austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Poi si profila un possibile derby azzurro al terzo turno con Matteo Berrettini, che se la vedrà all'esordio con l'australiano Popyrin, mentre al secondo turno incrocerebbe il ceco Mensik. In caso di doppia vittoria, il romano potrebbe trovare sul suo cammino proprio il numero uno al mondo. Anche per Lorenzo Musetti ingresso al secondo turno con la sfida al vincitore tra Mpetshi e Perricard o un qualificato. Flavo Cobolli inizierà col vincente del match Bergs-Atmane. Luciano Darderi con quello tra Hanfmann e Hurkacz. Al primo turno in campo Lorenzo Sonego contro Buse e Mattia Bellucci contro Burruchaga.

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo, e il 3 maggio diventa il primo giocatore della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi A cura di Federica Villa

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