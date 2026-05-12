Internazionali Roma, ottavi con 4 azzurri: derby Sinner-Pellegrino. Anche Errani/PaoliniSport
Al Foro Italico proseguono gli Internazionali d’Italia. Quattro i tennisti azzurri impegnati negli ottavi di finale del tabellone singolare maschile: non prima delle 15, derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino; prima, Lorenzo Musetti affronta Casper Ruud e Luciano Darderi sfida Alexander Zverev. Negli ottavi del doppio femminile, poi, le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la coppia ceca Linda Noskova/Tereza Valentova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Al Foro Italico proseguono gli Internazionali d’Italia e anche oggi i tennisti azzurri sono protagonisti. Quattro gli italiani impegnati a Roma negli ottavi di finale del tabellone singolare maschile: non prima delle 15, c’è il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino; alle 11, sul Centrale, Lorenzo Musetti affronta Casper Ruud; non prima delle 14, Luciano Darderi sfida Alexander Zverev. Nel tabellone femminile, l’Italia è protagonista nel doppio: le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, negli ottavi di finale, affrontano non prima delle 17 la coppia ceca formata da Linda Noskova e Tereza Valentova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Gli italiani in campo oggi a Roma
- MUSETTI (Ita) – Ruud (Nor): alle 11
- DARDERI (Ita) – Zverev (Ger): non prima delle 14
- SINNER (Ita) - PELLEGRINO (Ita): non prima delle 15
- ERRANI/PAOLINI (Ita) - Noskova/Valentova (Cze): non prima delle 17
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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo, e il 3 maggio diventa il primo giocatore della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi A cura di Federica Villa