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Internazionali Roma, ottavi con 4 azzurri: derby Sinner-Pellegrino. Anche Errani/Paolini

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Al Foro Italico proseguono gli Internazionali d’Italia. Quattro i tennisti azzurri impegnati negli ottavi di finale del tabellone singolare maschile: non prima delle 15, derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino; prima, Lorenzo Musetti affronta Casper Ruud e Luciano Darderi sfida Alexander Zverev. Negli ottavi del doppio femminile, poi, le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la coppia ceca Linda Noskova/Tereza Valentova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Al Foro Italico proseguono gli Internazionali d’Italia e anche oggi i tennisti azzurri sono protagonisti. Quattro gli italiani impegnati a Roma negli ottavi di finale del tabellone singolare maschile: non prima delle 15, c’è il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino; alle 11, sul Centrale, Lorenzo Musetti affronta Casper Ruud; non prima delle 14, Luciano Darderi sfida Alexander Zverev. Nel tabellone femminile, l’Italia è protagonista nel doppio: le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, negli ottavi di finale, affrontano non prima delle 17 la coppia ceca formata da Linda Noskova e Tereza Valentova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Gli italiani in campo oggi a Roma

  • MUSETTI (Ita) – Ruud (Nor): alle 11
  • DARDERI (Ita) – Zverev (Ger): non prima delle 14
  • SINNER (Ita) - PELLEGRINO (Ita): non prima delle 15
  • ERRANI/PAOLINI (Ita) - Noskova/Valentova (Cze): non prima delle 17

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