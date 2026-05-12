Al Foro Italico proseguono gli Internazionali d’Italia. Quattro i tennisti azzurri impegnati negli ottavi di finale del tabellone singolare maschile: non prima delle 15, derby tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino; prima, Lorenzo Musetti affronta Casper Ruud e Luciano Darderi sfida Alexander Zverev. Negli ottavi del doppio femminile, poi, le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la coppia ceca Linda Noskova/Tereza Valentova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Al Foro Italico proseguono gli Internazionali d’Italia e anche oggi i tennisti azzurri sono protagonisti. Quattro gli italiani impegnati a Roma negli ottavi di finale del tabellone singolare maschile: non prima delle 15, c’è il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino; alle 11, sul Centrale, Lorenzo Musetti affronta Casper Ruud; non prima delle 14, Luciano Darderi sfida Alexander Zverev. Nel tabellone femminile, l’Italia è protagonista nel doppio: le campionesse in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, negli ottavi di finale, affrontano non prima delle 17 la coppia ceca formata da Linda Noskova e Tereza Valentova. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.