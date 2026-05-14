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Giro d'Italia 2026, 6^ tappa da Paestum a Napoli: percorso e altimetria

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giroditalia.it

La Corsa Rosa prosegue con una frazione di 142 km, breve e pianeggiante. Ieri la quinta tappa è andata allo spagnolo Arrieta. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio

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Sesta tappa oggi, 14 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Paestum e arriva a Napoli, per un totale di 142 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la tappa con arrivo a Potenza è stata vinta da Arrieta. In tutto le tappe di questa edizione saranno 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Il tracciato della sesta tappa

Frazione pianeggiante e non molto lunga, con la prima parte sulla costa tirrenica fino a Salerno. Lì c’è l’unico GPM di giornata per salire a Cava de’ Tirreni ed entrare nella piana intorno al Vesuvio. Gli ultimi 70 km attraversano centri abitati, con 20 km di superstrada prima di entrare a Napoli dove gli ultimi 3 km sono praticamente diritti lungo il porto.

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I favoriti

Da Vingegaard a Pellizzari, passando per i vari Yates, Storer, Gall, O'Connor e Gee, sono tanti i pretendenti alla maglia rosa. Assente il fenomeno sloveno Tadej Pogacar trionfatore dell'edizione 2024. Fari puntati quindi sulla prima partecipazione del danese Jonas Vingegaard che, dopo essersi imposto in due edizioni del Tour de France e nella Vuelta, cercherà di entrare nel ristretto club dei vincitori di tutti e tre i Grandi Giri. Il Team Visma | Lease a Bike, vincitore di due delle ultime tre edizioni della Corsa Rosa, schiererà anche Sepp Kuss, trionfatore della Vuelta a España 2023. Molto competitiva la line-up provvisoria della Red Bull - Bora con il vincitore dell'edizione 2022 Jai Hindley e Giulio Pellizzari a guidare un team sempre protagonista nelle ultime stagioni e che vedrà al via anche Aleksandr Vlasov, 4° nel 2021. Di altissimo livello anche la UAE Team Emirates XRG, con la terza partecipazione del campione in carica Adam Yates, recente vincitore di O Gran Camiño, il ritorno di Jay Vine, vincitore del Tour Down Under, e il debutto del giovane Jan Christen.

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©Getty

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