Giro d'Italia 2026, 4^ tappa da Catanzaro a Cosenza: il percorso

Dopo il lunedì di riposo, oggi riprende il Giro d'Italia con la quarta tappa, da Catanzaro a Cosenza. La maglia rosa al momento è dell'uruguiano Guillermo Silva da Maldonado, della Xds Astana. In tutto le tappe di questa edizione, partita in Bulgaria, sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

La tappa di oggi

Quella di oggi è una tappa breve, veloce, ma con una lunga salita intermedia. Partenza da Catanzaro per raggiungere Lamezia Terme senza difficoltà altimetriche e di lì proseguire lungo la costa Tirrenica, sempre su strada larga e leggermente ondulata. Dopo San Lucido si affronta la salita di Cozzo Tunno, di quasi 15 km, ma senza pendenze importanti. Segue una lunga discesa fino alla piana del Crati dove in leggera salita si raggiunge l’arrivo di Cosenza. Gli ultimi 3 km cittadini hanno alcune curve nella parte centrale, sempre su strade ampie. Retta di arrivo di 450 m al 3.7% di pendenza, su asfalto di larghezza di 8 metri.