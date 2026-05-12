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Juventus, presentata la nuova maglia per la stagione 2026-27. FOTO

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Il club bianconero ha svelato il nuovo kit home che sarà indossato nella prossima stagione. Spicca il ritorno alla tradizione, con strisce sottili ed essenziali, lontane dalle sperimentazioni delle ultime stagioni. Torna anche il colletto a polo, spazio a finiture dorate e numeri grigio antracite. Possibile esordio già domenica contro la Fiorentina

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Roma - Italia, 4 maggio 2026: Sergio Mattarella. Un incontro speciale al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile, protagoniste di un’impresa straordinaria: la vittoria della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Talento, determinazione e spirito di squadra che fanno la storia dello sport italiano.

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