Juventus, presentata la nuova maglia per la stagione 2026-27. FOTO

Il club bianconero ha svelato il nuovo kit home che sarà indossato nella prossima stagione. Spicca il ritorno alla tradizione, con strisce sottili ed essenziali, lontane dalle sperimentazioni delle ultime stagioni. Torna anche il colletto a polo, spazio a finiture dorate e numeri grigio antracite. Possibile esordio già domenica contro la Fiorentina