Juventus, presentata la nuova maglia per la stagione 2026-27. FOTO
Il club bianconero ha svelato il nuovo kit home che sarà indossato nella prossima stagione. Spicca il ritorno alla tradizione, con strisce sottili ed essenziali, lontane dalle sperimentazioni delle ultime stagioni. Torna anche il colletto a polo, spazio a finiture dorate e numeri grigio antracite. Possibile esordio già domenica contro la Fiorentina
- Con una stagione ancora da concludere e l'obiettivo qualificazione alla Champions League da centrare nelle ultime due giornate, la Juventus guarda già al futuro, presentando le nuove maglie che i giocatori vestiranno nella stagione 2026-27 e che, con con ogni probabilità, saranno impiegate già domenica contro la Fiorentina
- Juventus e Adidas hanno svelato oggi il nuovo kit home per il prossimo campionato, una divisa che, come spiega la nota del club bianconero, reinterpreta i simboli storici della Vecchia Signora attraverso una lente moderna e raffinata
- Il cuore del nuovo kit è rappresentato da un'interpretazione essenziale delle celebri strisce verticali bianche e nere, finalmente tornate a ricalcare la tradizionale divisa della Juventus dopo le sperimentazioni delle ultime stagioni
- A caratterizzare il design della maglia è anche il ritorno del classico colletto a polo, un elemento distintivo che si ispira alle storiche maglie indossate dalle leggende bianconere, simbolo di un'eleganza che da sempre contraddistingue la storia juventina
- A completare l'estetica della nuova divisa sono le sottili finiture dorate che impreziosiscono lo stemma del club e la numerazione dei giocatori, con un indeito grigio antracite contornato dai bordi dorati
- Il kit si completa con pantaloncini bianchi - arricchiti da dettagli dorati coordinati e motivi a strisce nere - e calzettoni bianchi, per offire un look in campo inconfondibilmente bianconero
- La nuova maglia, spiega ancora il club, non è solo un omaggio allo stile, ma un concentrato di tecnologia applicata alle massime prestazioni. Realizzata con tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo, garantisce ai giocatori massimo comfort e libertà di movimento
- Grazie all'introduzione della nuova tecnologia Adidas Climaccol+, la gestione della traspirazione è ottimizzata da zone di ventilazione in mesh posizionate strategicamente per massimizzare il flusso d'aria durante tutta la durata della gara