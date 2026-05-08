Accenture Banking Conference 2026, focus su AI e trasformazione del modello bancario
L’11ª edizione dell’evento, ospitata negli studi di Sky Italia, riunisce top manager, istituzioni ed esperti per discutere il ruolo dell’Intelligenza artificiale nella reinvenzione della banca e nella ridefinizione di come si decide, si lavora e si costruisce la relazione con il cliente
Appuntamento a giovedì 14 maggio 2026 per l’11ª edizione dell’Accenture Banking Conference, dedicata al confronto tra i principali attori del settore finanziario che quest’anno si svolge, a partire dalle ore 10, negli studi di Sky Italia a Milano. L’evento, dal titolo The Reinvented Bank – Le persone al centro. La tecnologia al fianco, rappresenta un’occasione esclusiva di dialogo tra Top management del settore finanziario, Istituzioni ed esperti di strategia e tecnologia, con l’obiettivo di analizzare come l’AI possa abilitare una trasformazione strutturale del modello bancario.
I tre pilastri chiave della Reinvention
L’incontro parte da una premessa chiara: il valore dell’Intelligenza Artificiale non risiede nella tecnologia in sé, ma nella sua capacità di reinventare il modo di fare banca, ridefinendo le modalità con le quali si decide, si lavora e si costruisce la relazione con il cliente. In questo contesto, verranno approfonditi i tre pilastri chiave della Reinvention - Work, Workforce e Workbench - per comprendere come la loro evoluzione integrata possa generare valore concreto, sostenibile e misurabile.
I protagonisti dell’Accenture Banking Conference
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sky Italia, sarà moderata dai giornalisti di Sky TG24 Alberto Giuffrè e Stefania Pinna. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sono:
- Matteo Bianchi - Chief Governance Officer Crédit Agricole
- Lorenzo Bini Smaghi, economista e presidente del CdA di Société Générale
- Roberto Cascella - Chief People & Culture Officer Intesa Sanpaolo
- Paolo Ceschi - Responsabile Financial Services Accenture Italia
- Edoardo Ginevra - Condirettore Generale e CFO Banco BPM
- Giovanna Iannantuoni - Presidente della Fondazione Bicocca
- Antonella Indelicato - Chief Human Resources Officer Credem
- Teodoro Lio - CEO Accenture Italia
- Maurice Lisi - Head of Digital BPER
- Roberto Parazzini - Chief Country Officer Italy e CEO Western Europe Deutsche Bank
- Paola Pietrafesa - CEO Allianz Bank
- Alessandra Poggiani - Direttore Generale Cineca
- Silvio Ruggiu - Direttore Generale Zurich Bank
- Roberto Speziotto - Responsabile Risorse Umane Banco BPM
- Alberto Tavani, Chief Innovation, Transformation & Operating Officer CDP
- Nicola Vicino - General Manager Italy Revolut