L’11ª edizione dell’evento, ospitata negli studi di Sky Italia, riunisce top manager, istituzioni ed esperti per discutere il ruolo dell’Intelligenza artificiale nella reinvenzione della banca e nella ridefinizione di come si decide, si lavora e si costruisce la relazione con il cliente

Appuntamento a giovedì 14 maggio 2026 per l’11ª edizione dell’Accenture Banking Conference, dedicata al confronto tra i principali attori del settore finanziario che quest’anno si svolge, a partire dalle ore 10, negli studi di Sky Italia a Milano. L’evento, dal titolo The Reinvented Bank – Le persone al centro. La tecnologia al fianco, rappresenta un’occasione esclusiva di dialogo tra Top management del settore finanziario, Istituzioni ed esperti di strategia e tecnologia, con l’obiettivo di analizzare come l’AI possa abilitare una trasformazione strutturale del modello bancario.

I tre pilastri chiave della Reinvention

L’incontro parte da una premessa chiara: il valore dell’Intelligenza Artificiale non risiede nella tecnologia in sé, ma nella sua capacità di reinventare il modo di fare banca, ridefinendo le modalità con le quali si decide, si lavora e si costruisce la relazione con il cliente. In questo contesto, verranno approfonditi i tre pilastri chiave della Reinvention - Work, Workforce e Workbench - per comprendere come la loro evoluzione integrata possa generare valore concreto, sostenibile e misurabile.