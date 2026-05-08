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Accenture Banking Conference 2026, focus su AI e trasformazione del modello bancario

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L’11ª edizione dell’evento, ospitata negli studi di Sky Italia, riunisce top manager, istituzioni ed esperti per discutere il ruolo dell’Intelligenza artificiale nella reinvenzione della banca e nella ridefinizione di come si decide, si lavora e si costruisce la relazione con il cliente

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Appuntamento a giovedì 14 maggio 2026 per l’11ª edizione dell’Accenture Banking Conference, dedicata al confronto tra i principali attori del settore finanziario che quest’anno si svolge, a partire dalle ore 10, negli studi di Sky Italia a Milano. L’evento, dal titolo The Reinvented Bank – Le persone al centro. La tecnologia al fianco, rappresenta un’occasione esclusiva di dialogo tra Top management del settore finanziario, Istituzioni ed esperti di strategia e tecnologia, con l’obiettivo di analizzare come l’AI possa abilitare una trasformazione strutturale del modello bancario.

I tre pilastri chiave della Reinvention

L’incontro parte da una premessa chiara: il valore dell’Intelligenza Artificiale non risiede nella tecnologia in sé, ma nella sua capacità di reinventare il modo di fare banca, ridefinendo le modalità con le quali si decide, si lavora e si costruisce la relazione con il cliente. In questo contesto, verranno approfonditi i tre pilastri chiave della Reinvention - Work, Workforce e Workbench - per comprendere come la loro evoluzione integrata possa generare valore concreto, sostenibile e misurabile.

I protagonisti dell’Accenture Banking Conference

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sky Italia, sarà moderata dai giornalisti di Sky TG24 Alberto Giuffrè e Stefania Pinna. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sono:

  • Matteo Bianchi - Chief Governance Officer Crédit Agricole
  • Lorenzo Bini Smaghi, economista e presidente del CdA di Société Générale
  • Roberto Cascella - Chief People & Culture Officer Intesa Sanpaolo
  • Paolo Ceschi - Responsabile Financial Services Accenture Italia
  • Edoardo Ginevra - Condirettore Generale e CFO Banco BPM
  • Giovanna Iannantuoni - Presidente della Fondazione Bicocca
  • Antonella Indelicato - Chief Human Resources Officer Credem
  • Teodoro Lio - CEO Accenture Italia
  • Maurice Lisi - Head of Digital BPER
  • Roberto Parazzini - Chief Country Officer Italy e CEO Western Europe Deutsche Bank
  • Paola Pietrafesa - CEO Allianz Bank
  • Alessandra Poggiani - Direttore Generale Cineca
  • Silvio Ruggiu - Direttore Generale Zurich Bank
  • Roberto Speziotto - Responsabile Risorse Umane Banco BPM
  • Alberto Tavani, Chief Innovation, Transformation & Operating Officer CDP
  • Nicola Vicino - General Manager Italy Revolut

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