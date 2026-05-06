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Evaristo Beccalossi, carriera e storia dell'ex fuoriclasse dell'Inter morto a 69 anni

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Talento cristallino e discontinuo, l'ex numero 10 nerazzuro fu protagonista dello Scudetto raggiunto sotto la guida di Bersellini. Per lui  sei stagioni con la maglia del'Inter impreziosite da 37 reti e una Coppa Italia, poi bissata con i colori  della Sampdoria. Considerato tra i fantasisti più estrosi a cavallo tra gli anni 70 e 80, non fu mai preso in cosìnsiderazione da Bearzot per la Nazionale. Dopo l'addio al calcio giocato, per lui anche ruoli dirigenziali e da opinionista televisivo

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