Talento cristallino e discontinuo, l'ex numero 10 nerazzuro fu protagonista dello Scudetto raggiunto sotto la guida di Bersellini. Per lui sei stagioni con la maglia del'Inter impreziosite da 37 reti e una Coppa Italia, poi bissata con i colori della Sampdoria. Considerato tra i fantasisti più estrosi a cavallo tra gli anni 70 e 80, non fu mai preso in cosìnsiderazione da Bearzot per la Nazionale. Dopo l'addio al calcio giocato, per lui anche ruoli dirigenziali e da opinionista televisivo