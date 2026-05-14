Papa Leone XIV ha cominciato la visita pastorale alla Sapienza - Università di Roma. Al suo arrivo, è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria "Divina Sapienza" dalla Rettrice, Antonella Polimeni, e successivamente, all'ingresso della chiesa, dal cappellano, don Gabriele Vecchione. "Viva il Papa!" è stata l'ovazione che lo ha accolto appena entrato nella luogo di culto, con un grande e fragoroso applauso ha accompagnato l'ingresso del Pontefice, accompagnato anche dal vicario di Roma, il cardinale Baldo Reina. Dopo un breve momento di preghiera silenziosa e il saluto a un gruppo di studenti di cui ha ascoltto e testimonianze, Leone si è trasferito in otauto al Piazzale centrale, dove ha salutato altri alunni dalla scalinata monumentale. La visita arriva dopo le tensioni del 2008 che portarono Benedetto XVI ad annullare l'evento a causa delle proteste di 67 scienziati dell’ateneo e di numerosi studenti che ritenevano la figura del Pontefice non accademica e “incongrua” rispetto ai valori della ricerca scientifica.

Il Papa agli studenti: "Chi cerca la verità cerca Dio"

"Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità, alla fine cerca Dio, incontrerà Dio, troverà Dio precisamente nella bellezza della creazione in tante forme e che Dio ha voluto mettere la sua impronta in tutto quello che siamo noi, soprattutto come figli di Dio, creature fatte nella sua immagine ma anche nella sua creazione", ha detto a braccio rivolgendosi agli studenti. "È un bel momento oggi condividere un po’ con la comunità universitaria, questo centro di studio che credo sia il più grande in tutta Europa, e allora veramente una benedizione in dono di Dio trovarci qui e vivere un po’ questo momento sapendo che è Dio che ci ha chiamati, è Dio che ha dato questa meravigliosa creazione per tutti noi", ha sottolineato il Santo Padre. "Ho voluto cominciare questa visita stamattina qui nella Cappella, questa bella chiesa punto d'incontro con il Signore perché innanzitutto questa mia visita stamattina è una visita pastorale", ha continuanto il Papa, auspicato che la giornata sia "davvero per tutti voi un incontro con Dio e la bellezza della vita" e ha augurato buono studio. Dopo il bagno di folla, ha pronunciato alcune parole a braccio dalla scalinata del piazzale centrale: “Grazie per l’accoglienza. Sono molto contento di essere qui con voi. Potrete seguire tutto l’incontro dagli schermi. Spero sia un momento di grazia e di gioia. Auguri a voi e ci vediamo dopo “.