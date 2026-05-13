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Papa Leone XIV ricorda il cardinale svizzero Paul Emil Tscherrig. Il suo ritratto

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In un telegramma inviato ai familiari e alla diocesi svizzera di Sion, dove Tscherrig era incardinato, il Pontefice ha ricordato con gratitudine il suo “fedele servizio come rappresentante pontificio in diversi Paesi e poi come membro di alcuni dicasteri della Santa Sede”

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Papa Leone XIV ha espresso “sentite condoglianze” per la morte del cardinale Paul Emil Tscherrig, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, scomparso il 12 maggio all’età di 79 anni. Come riporta Vatican News, in un telegramma inviato ai familiari e alla diocesi svizzera di Sion, dove Tscherrig era incardinato, il Pontefice ha ricordato con gratitudine il suo “fedele servizio come rappresentante pontificio in diversi Paesi e poi come membro di alcuni dicasteri della Santa Sede”.

New Cardinal Emil Paul Tscherrig poses at the end of the consistory ceremony, Vatican City, 30 September 2023. The pontiff creates 21 new cardinals. ANSA/GIUSEPPE LAMI
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Il messaggio del Papa

 

Il Papa ha sottolineato come Tscherrig abbia “generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al Successore di Pietro”. Il telegramma si conclude con l’affidamento dell’anima “di questo ministro del Vangelo” a Dio, perché “lo accolga nella luce che non conosce tramonto” e all’intercessione della Vergine Maria, inviando la benedizione apostolica a quanti colpiti “dall’improvvisa scomparsa”.

 

Paul Emil Tscherrig: chi era

 

Paul Emil Tscherrig era nato a Unterems, in Svizzera, il 3 febbraio 1947 ed era stato ordinato sacerdote nel 1974. Dopo il dottorato in diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana, nel 1978 era entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede per volontà di Papa Giovanni Paolo II. Nel corso degli anni ha prestato servizio in numerosi Paesi, tra cui Uganda, Corea del Sud, Mongolia e Bangladesh. Nel 1996 era stato nominato arcivescovo titolare di Voli e Nunzio Apostolico in Burundi. Il suo servizio lo ha portato a ricoprire nel 2000 l'incarico di Nunzio a Trinidad e Tobago, Repubblica Dominicana, Giamaica, Grenada, Guyana, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine e Bahamas, e dal 2001 anche a Barbados, Antigua e Barbuda, Suriname e Saint Kitts e Nevis. Nel 2004 ha assunto la nunziatura in Corea del Sud e Mongolia. Negli anni successivi nei Paesi nordici poi in Argentina e fino al 2024 è stato Nunzio in Italia e San Marino, primo non italiano a ricoprire l'incarico. Papa Francesco lo ha creato cardinale nel Concistoro del 30 settembre 2023.

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