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Il Papa riceve l'Inter: "Siate un modello per i giovani"

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Papa Leone XIV ha ricevuto i dirigenti e i calciatori dell'Inter nella sala del Concistoro del Palazzo apostolico in Vaticano. Il Pontefice si è congratulato con la squadra per la conquista del 21esimo scudetto, poi ha voluto richiamare il valore educativo dello sport per le giovani generazioni. "Molti giovani - ha detto il Papa - guardano a voi come ai loro 'eroi', come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione e che vi vuole, come sportivi, testimoni di valori”.

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