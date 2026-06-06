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Pisa, bimba di 3 anni esce di casa da sola di notte: soccorsa da un passante

Cronaca
©Ansa

 La piccola affidata alla polizia e portata in ospedale è salva. I genitori la stavano cercando. Per la coppia scatta la denuncia. La bimba viene affidata per il  momento a una struttura

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 A tre anni è uscita di casa da sola nel cuore della notte e ha vagato per alcune centinaia di metri prima di essere vista e soccorsa da un automobilista che ha poi avvertito il 112.  “Erano le 4. Lì per lì mi sembrava un animale, mi sono fermato” ha dichiarato il passante al quotidiano La Nazione che ha dato oggi la notizia.  L'allontanamento risale alla notte tra giovedì e venerdì scorsi nel Pisano. Sul posto si è recata una volante che ha preso la piccola in custodia per accompagnarla al pronto soccorso. I genitori, riferisce sempre il quotidiano, non appena si sono accorti dell'assenza della bambina in casa si sono messi a cercarla nella zona senza riuscire a trovarla. Dopo alcune ore sono stati rintracciati dagli investigatori e informati che la piccola era al sicuro e in buone condizioni di salute.

Per i genitori è scattata una denuncia per abbandono di minore

 Secondo quanto appreso, era già capitato altre volte che la bambina si svegliasse nel sonno vagando per casa, senza però mai uscire. Questa volta, invece, anche approfittando di un difetto della serratura della porta di casa è uscita e ha vagato per le strade del paese finché non è stata vista dall'automobilista. Sempre secondo quanto appreso la piccola è stata al momento affidata a una struttura per minori e per i genitori è scattata una denuncia per abbandono di minore.

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