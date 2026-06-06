A tre anni è uscita di casa da sola nel cuore della notte e ha vagato per alcune centinaia di metri prima di essere vista e soccorsa da un automobilista che ha poi avvertito il 112. “Erano le 4. Lì per lì mi sembrava un animale, mi sono fermato” ha dichiarato il passante al quotidiano La Nazione che ha dato oggi la notizia. L'allontanamento risale alla notte tra giovedì e venerdì scorsi nel Pisano. Sul posto si è recata una volante che ha preso la piccola in custodia per accompagnarla al pronto soccorso. I genitori, riferisce sempre il quotidiano, non appena si sono accorti dell'assenza della bambina in casa si sono messi a cercarla nella zona senza riuscire a trovarla. Dopo alcune ore sono stati rintracciati dagli investigatori e informati che la piccola era al sicuro e in buone condizioni di salute.