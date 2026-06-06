La violenza sui bambini ci disturba, per questo ne dobbiamo parlare

Dal caso di Beatrice alla crisi demografica: una riflessione sull’infanzia. I bambini possono essere impegnativi, ma una società civile sceglie di proteggerli e mette gli adulti al loro servizio. “Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda