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Cronaca

La violenza sui bambini ci disturba, per questo ne dobbiamo parlare

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta
Sopralluoghi sul luogo del delitto della piccola Beatrice a Bordighera, Liguria

Dal caso di Beatrice alla crisi demografica: una riflessione sull’infanzia. I bambini possono essere impegnativi, ma una società civile sceglie di proteggerli e mette gli adulti al loro servizio. “Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda

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