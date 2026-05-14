Calcio, Carlo Ancelotti rinnova con il Brasile fino al 2030

La Confederazione brasiliana di calcio (Cbf) ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Carlo Ancelotti fino ai Mondiali del 2030, confermando il tecnico italiano alla guida della Seleção per un intero ciclo mondiale. Ancelotti è diventato allenatore del Brasile nel maggio del 2025, dopo aver concluso la sua seconda esperienza al Real Madrid. Quello che da giugno si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico sarà il suo primo Mondiale da selezionatore.