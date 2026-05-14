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Atp Roma, oggi Sinner affronta Rublev. Mattarella assisterà alla finale di domenica

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Il n.1 al mondo, non prima delle 13, scende in campo per il match contro l'avversario russo. Ieri impresa di Luciano Darderi che ha sconfitto Rafa Jodar (7-6, 5-7, 6-0). Venerdì affronterà Ruud. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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A Roma oggi scende di nuovo in campo Jannik Sinner che sfida, non prima delle 13, Andrey Rublev per un posto in semifinale. Ieri impresa di Luciano Darderi che ha sconfitto Rafa Jodar (con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0) al termine di una partita che si è conclusa nella notte romana e che lo ha fatto approdare in semifinale. Venerdì affronterà Ruud. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il cammino di Sinner

Per Sinner il cammino fino qui è stato agevole: ha battuto nettamente Ofner, Popyrin e Pellegrino (in un derby tutto italiano). Rublev, invece, ha battuto Kecmanovic, Davidovich Fokina e Basilashvili. Sinner ora insegue la sua 32esima vittoria di fila a livello di Masters 1000, un traguardo finora mai centrato da nessuno. 

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Mattarella sarà presente alla finale di domenica

Intanto, è stato fatto sapere che, alla finale maschile di domenica 17 maggio, è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro al Quirinale. Mattarella ha accetato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Questa volta il Capo dello Stato assisterà al match degli uomini.

Roma - Italia, 4 maggio 2026: Sergio Mattarella. Un incontro speciale al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile, protagoniste di un’impresa straordinaria: la vittoria della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Talento, determinazione e spirito di squadra che fanno la storia dello sport italiano.

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Mattarella incontra il tennis italiano: “Protagonisti nel mondo”. FOTO
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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
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Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo, e il 3 maggio diventa il primo giocatore della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi A cura di Federica Villa

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