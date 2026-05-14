Il n.1 al mondo, non prima delle 13, scende in campo per il match contro l'avversario russo. Ieri impresa di Luciano Darderi che ha sconfitto Rafa Jodar (7-6, 5-7, 6-0). Venerdì affronterà Ruud. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ascolta articolo

A Roma oggi scende di nuovo in campo Jannik Sinner che sfida, non prima delle 13, Andrey Rublev per un posto in semifinale. Ieri impresa di Luciano Darderi che ha sconfitto Rafa Jodar (con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0) al termine di una partita che si è conclusa nella notte romana e che lo ha fatto approdare in semifinale. Venerdì affronterà Ruud. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il cammino di Sinner Per Sinner il cammino fino qui è stato agevole: ha battuto nettamente Ofner, Popyrin e Pellegrino (in un derby tutto italiano). Rublev, invece, ha battuto Kecmanovic, Davidovich Fokina e Basilashvili. Sinner ora insegue la sua 32esima vittoria di fila a livello di Masters 1000, un traguardo finora mai centrato da nessuno. Approfondimento Jannik Sinner, il patrimonio del tennista dopo l'Atp di Madrid