Giro d'Italia 2026, 7^ tappa da Formia a Blockhaus: il percorso

Settima tappa oggi, 15 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Formia e arriva a Blockhaus. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio e la tappa di ieri è stata vinta da Davide Ballerini . In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

La settima tappa

Quella di oggi è una tappa appenninica, nonché la più lunga del Giro (244 km). Prima parte lungo la costa del Basso Lazio attraverso Sperlonga e Gaeta, prima di toccare nuovamente Formia e dirigersi verso Nord. Dopo Venafro si percorre la strada a scorrimento che porta a Rionero Sannitico e Castel di Sangro. Primo GPM a Roccaraso e quindi scollinamento dal Passo di San Leonardo prima della lunga discesa che porta a Roccamorice, dove inizia la salita finale di 13 km. Per quasi 10 km la pendenza si mantiene sopra il 9% con punte fino al 14%. Brevissima contropendenza ai 500 m dall’arrivo. Rettilineo finale (asfalto, lunghezza 200 m, larghezza 6 m) in salita attorno all’8%.