Giro d'Italia 2026, 7^ tappa da Formia a Blockhaus: il percorso

Oggi si corre la tappa appenninica che è anche la più lunga della competizione (244 km). In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio
Settima tappa oggi, 15 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Formia e arriva a Blockhaus. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio e la tappa di ieri è stata vinta da Davide Ballerini. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.
La settima tappa
Quella di oggi è una tappa appenninica, nonché la più lunga del Giro (244 km). Prima parte lungo la costa del Basso Lazio attraverso Sperlonga e Gaeta, prima di toccare nuovamente Formia e dirigersi verso Nord. Dopo Venafro si percorre la strada a scorrimento che porta a Rionero Sannitico e Castel di Sangro. Primo GPM a Roccaraso e quindi scollinamento dal Passo di San Leonardo prima della lunga discesa che porta a Roccamorice, dove inizia la salita finale di 13 km. Per quasi 10 km la pendenza si mantiene sopra il 9% con punte fino al 14%. Brevissima contropendenza ai 500 m dall’arrivo. Rettilineo finale (asfalto, lunghezza 200 m, larghezza 6 m) in salita attorno all’8%.
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