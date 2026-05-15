Semifinali Internazionali di Roma, oggi Darderi-Ruud e Sinner- Medvedev: a che ora giocanoSport
Sul campo Centrale del Foro Italico si parte alle 15.30 con l’azzurro che sfida il norvegese, poi alle 19 il numero 1 del mondo incontra il russo numero 8 del ranking. Rimane quindi in campo l’ipotesi di una finale tutta italiana, che domenica potrebbe giocarsi alla presenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella
Giornata di semifinali azzurre a Roma agli Internazionali d’Italia. Sul campo Centrale del Foro Italico, a partire dalle 15.30 Luciano Darderi sfida Casper Ruud. Poi in serata, dalle 19, tocca a Jannik Sinner contro Daniil Medvedev. La finale del torneo, in programma domenica, potrebbe essere quindi tutta italiana in caso di vittoria di entrambi gli azzurri.
I risultati dei quarti
Luciano Darderi ai quarti ha vinto una battaglia di oltre tre ore contro lo spagnolo Rafael Jodar (7-6, 5-7, 6-0), mentre Ruud arriva dal match conquistato in tre set contro Khachanov (6-1, 1-6, 6-2). Sinner ha battuto Rublev 6-2, 6-4, mentre Medvedev ha avuto la meglio sullo spagnolo Martin Landaluce, battuto in tre set con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5.
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Sinner: "Se dovesse andare male avrò più tempo per recuperare per Parigi"
Per Sinner quella contro Rublev è stata la vittoria consecutiva numero 32 in un 1000, nuovo record con una in più delle 31 di Novak Djokovic. "Sono contento - ha detto il numero 1 del mondo - Ma ora sono concentrato sulla semifinale. Dovrò recuperare fisicamente e sto sentendo che ho giocato tanto ultimamente, sarà una partita difficilissima. Giocare la sera sarà più tosto fisicamente: se dovesse andare male avrò più tempo per recuperare per Parigi, che è l'obiettivo principale della mia stagione". "Il tennis italiano sta continuando a tirare fuori nuovi fenomeni che diventano potenziali avversari - ha aggiunto Sinner parlando della circostanza che vede due azzurri in semifinale, come successe lo scorso anno quando al posto di Darderi c'era Musetti - Luciano lo conosco ovviamente, non benissimo ma ci siamo allenati un paio di volte insieme a Dubai. Ho un buon rapporto con tutti e siamo una bella squadra, ormai siamo veramente in tanti e ognuno ha il suo tipo di gioco".
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Mattarella alla finale
Per la finale di domenica, sugli spalti del Centrale è atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, già presente l'anno scorso per il successo di Jasmine Paolini nel singolare. E, inoltre, sono cinquant'anni esatti dall'ultimo successo a Roma di un italiano, con Adriano Panatta che per quest'edizione tornerà al Foro per premiare il vincitore, per poi ripetersi nella premiazione anche al Roland Garros.
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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo, e il 3 maggio diventa il primo giocatore della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi A cura di Federica Villa