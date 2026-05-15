Sinner: "Se dovesse andare male avrò più tempo per recuperare per Parigi"

Per Sinner quella contro Rublev è stata la vittoria consecutiva numero 32 in un 1000, nuovo record con una in più delle 31 di Novak Djokovic. "Sono contento - ha detto il numero 1 del mondo - Ma ora sono concentrato sulla semifinale. Dovrò recuperare fisicamente e sto sentendo che ho giocato tanto ultimamente, sarà una partita difficilissima. Giocare la sera sarà più tosto fisicamente: se dovesse andare male avrò più tempo per recuperare per Parigi, che è l'obiettivo principale della mia stagione". "Il tennis italiano sta continuando a tirare fuori nuovi fenomeni che diventano potenziali avversari - ha aggiunto Sinner parlando della circostanza che vede due azzurri in semifinale, come successe lo scorso anno quando al posto di Darderi c'era Musetti - Luciano lo conosco ovviamente, non benissimo ma ci siamo allenati un paio di volte insieme a Dubai. Ho un buon rapporto con tutti e siamo una bella squadra, ormai siamo veramente in tanti e ognuno ha il suo tipo di gioco".