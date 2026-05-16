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Internazionali di Roma, la semifinale Sinner-Medvedev riparte oggi alle 15

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Il match è stato interrotto venerdì sera a causa della pioggia. I due tennisti riprenderanno dal terzo set, con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 per il numero 1 del mondo, che è in vantaggio di un break, e servizio del russo

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A Roma si ricomincia oggi, non prima delle 15, con la semifinale degli Internazionali d’Italia fra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, interrotta ieri sera a causa della pioggia che è scesa incessante sul Centrale del Foro Italico. Il numero 1 del mondo riprenderà dal terzo set dove era in vantaggio di un break, con il punteggio sul 4-2 e servizio del russo. Il vincitore domani incontrerà in finale Casper Ruud, che ieri ha battuto Luciano Darderi. Prima, alle 13, la semifinale di doppio della coppia Bolelli-Vavassori contro Skupski-Harrison.

Il racconto del match

Per un pass per la finale, sarebbe la seconda consecutiva a Roma per Sinner, è tutto rimandato a oggi pomeriggio, quando i due tennisti riprenderanno dal terzo set, con il punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 per Jannik, avanti di un break nonostante le difficoltà palesate a inizio del secondo. Dopo una partenza che sembrava annichilire Medvedev con il primo set vinto in 33', la mano destra trema, si poggia spesso sulla racchetta tra un cambio punto e l'altro, e anche il fiato sembra abbandonarlo. Eppure l’azzurro risale dal potenziale 4-0 per il russo, annullando tre palle break e strappandogli il servizio. Trascina il secondo set fino al settimo game dove però ha la peggio rimandando tutto al terzo, quando sull'1-1 capitalizza una delle tre palle break a disposizione, regalandosi un vantaggio che conserva fin quando la pioggia non ferma tutto sul più bello. Il giudice di sedia prova comunque a far giocare. "Il campo è in buone condizioni", dice a Sinner, che però si lamenta per le righe scivolose e dopo le sue proteste tutto viene interrotto.

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Altoatesino, nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Si aggiudica anche Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. Nello stesso perde per un soffio al Roland Garros contro Alcaraz, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals. Il 12 aprile 2026, con la vittoria a Monte-Carlo, torna n.1 del mondo, e il 3 maggio diventa il primo giocatore della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi A cura di Federica Villa

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