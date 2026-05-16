MotoGp Catalunya, Acosta in pole a Barcellona davanti a Morbidelli

Il pilota spagnolo partirà davanti a tutti nella gara sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani nel Gp di Catalunya. Caduta per il leader del mondiale Marco Bezzecchi, su Aprilia

Pedro Acosta su Ktm ottiene la pole position a Barcellona e partirà davanti a tutti nella gara sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani. Secondo Franco Morbidelli sulla Ducati del team Vr46, terzo Alex Marquez su Ducati del team Gresini. Caduta per il leader del mondiale Marco Bezzecchi, su Aprilia, che in griglia avrà la 12/a posizione.