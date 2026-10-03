Tennis, fino a quando Jannik Sinner resterà numero uno del mondo?

Introduzione

Jannik Sinner rimane ancora ai box: l’azzurro infatti non si è ancora totalmente ripreso dall’infortunio al ginocchio ed è quindi costretto a saltare il Masters 1000 di Shanghai. L’annuncio è stato dato dallo stesso tennista: “Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters, come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana”. Il forfait del numero uno del mondo complica non poco la sua corsa nella difesa della vetta della classifica mondiale, adesso ancora più messa in discussione dal Sascha Zverev: il tedesco, vincitore del Roland Garros e dell’US Open quest’anno, ha infatti una concreta possibilità di diventare il nuovo numero uno entro la fine del 2026.