Tennis, Sinner salta anche il Masters di Shanghai

"Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters, come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana" ha fatto sapere il campione italiano sui social. Si complica così ulteriormente per l'azzurro, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero 1 del mondo

Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Masters 1000 di Shanghai. "Purtroppo quest'anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters, come avrei sperato - annuncia l'altoatesino sui social -. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana". Sinner non gioca una partita ufficiale dal giorno del secondo trionfo consecutivo sui campi di Wimbledon, ovvero dal 12 luglio. Prima di Shangai aveva infatti già rinunciato ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, agli Us Open e questa settimana aveva annunciato il forfait all'Atp 500 di Pechino. . Si complica così ulteriormente per l'azzurro, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero 1 del mondo.