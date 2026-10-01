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Nations League di calcio, Irlanda-Austria interrotta da lancio palline pro Palestina

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L'incontro è stato fermato dall'arbitro al 19° del primo tempo, con i padroni di casa avanti per 1-0. Prima della sfida le proteste fuori dallo stadio, durante la gara anche un'invasione di campo

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Dopo il quasi boicottaggio e la protesta nella partita contro Israele, la nazionale di calcio maschile dell'Irlanda torna al centro della discussione per un'altra partita segnata dalle proteste in favore della Palestina. La sfida contro l'Austria a Dublino, valida per la Nations League, è stata interrotta a Dublino quando alcuni manifestanti hanno lanciato in campo delle palline da tennis con bandiere palestinesi, in segno di protesta contro lo svolgimento di partite contro Israele.

Le palline da tennis con sopra la bandiera palestinese lanciate in campo dai tifosi dell'Irlanda nel corso del match di Nations League contro l'Austria
Le palline da tennis con sopra la bandiera palestinese lanciate in campo dai tifosi dell'Irlanda nel corso del match di Nations League contro l'Austria - ©Getty

Proteste e invasione di campo

L'arbitro ha ordinato ai giocatori di fare una pausa per bere dopo che le palline sono atterrate sul campo, mentre l'Irlanda era in vantaggio per 1-0 al 19° minuto. Il match è poi ripreso ed è terminato col punteggio di 2-2. Prima della partita, i manifestanti si erano radunati per protestare contro Israele e a sostegno del portiere della nazionale irlandese, Gavin Bazunu, che aveva deciso di boicottare le partite. A un certo punto, uno dei manifestanti è addirittura entrato in campo.

Proteste irlandesi chiedono il boicottaggio delle partite contro Israele prima del match di Nations League contro l'Austria
Proteste irlandesi chiedono il boicottaggio delle partite contro Israele prima del match di Nations League contro l'Austria - ©Getty

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