Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, incidente per Charles Leclerc al Gp di Monza: si ritira al terzo giro

Sport
©Ansa

Il monegasco aveva toccato in partenza la Ferrari di Hamilton. Poco dopo è andato dritto in curva schiantandosi contro le barriere. La gara è stata sospesa per 30 minuti e Leclerc è stato sottoposto a controlli medici. "Solo all'inizio ho avuto problemi con l'occhio ma ora sto bene. Questa è la cosa più importante", ha detto a Sky Sport. Quanto all'incidente, ha spiegato, "sono andato sull'acceleratore e ho preso uno snap e poi l'ho persa"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Incidente per Charles Leclerc al Gp di Monza (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT). Al terzo giro è andato dritto in curva, schiantandosi contro le barriere protettive: è uscito molto scosso - ma illeso -  dall'abitacolo e si è ritirato dalla gara. Terzo in griglia, aveva "toccato" in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha perso diverse posizioni, e si era lamentato del collega nel team radio. Dopo l'incidente, i giudici di gara hanno sospeso momentaneamente la corsa, che è ripartita una trentina di minuti dopo. Il monegasco è stato nel frattempo sottoposto a controlli medici. "Tutto ok, ho ancora un po' di sensazioni ma è tutto ok. Solo all'inizio ho avuto problemi con l'occhio ma ora sto bene. Questa è la cosa più importante", ha detto a Sky Sport. Quanto all'incidente, ha spiegato, "sono andato sull'acceleratore e ho preso uno snap (una perdita di aderenza al posteriore, ndr) e poi l'ho persa. Comunque devo rivedere le immagini".

FOTOGALLERY

©Ansa

Ferrari
1/10
Sport

Hamilton, le immagini del primo trionfo in Ferrari. FOTO

A vincere il Gran Premio di Catalogna, settima prova del mondiale di Formula 1, è stato il ferrarista Lewis Hamilton. Era dal 2024 che la Scuderia non vinceva un Gran Premio, mentre per il pilota britannico quella odierna è la 106esima vittoria in carriera, ottenuta alla sua 31esima presenza con la Ferrari. Ecco le immagini più belle del trionfo dell’inglese sulla pista del Montmelò

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

F1 Gp Monza, nel paddock del Gran Premio d'Italia anche Sinner. FOTO

Sport

Momentaneamente fermo dagli impegni tennistici per un infortunio al ginocchio, il numero uno del...

Us Open 2026, Darderi agli ottavi, Cobolli eliminato al terzo turno

Sport

A New York continua l'ultimo Slam della stagione. Flavio Cobolli ha perso in 4 set contro il...

Serie A, Fiorentina-Torino 1-2, Inter-Napoli 3-2, Roma-Atalanta 2-1

Sport

Dopo l’anticipo del venerdì, con la vittoria del Como in casa del Genoa, la 3^ giornata del...

Eurovolley femminile, l'Italia batte la Polonia e raggiunge la finale

Sport

Le Azzurre di Velasco si impongono col punteggio di 3 set a 1 (25-19, 25-19, 21-25, 25-16)....

Formula 1, Gp di Monza: pole position Gasly. Seconda fila Ferrari

Sport

Primo posto in griglia a sorpresa per la Alpine, che brucia la Mercedes di George Russell....

Sport: I più letti