Il monegasco aveva toccato in partenza la Ferrari di Hamilton. Poco dopo è andato dritto in curva schiantandosi contro le barriere. La gara è stata sospesa per 30 minuti e Leclerc è stato sottoposto a controlli medici. "Solo all'inizio ho avuto problemi con l'occhio ma ora sto bene. Questa è la cosa più importante", ha detto a Sky Sport. Quanto all'incidente, ha spiegato, "sono andato sull'acceleratore e ho preso uno snap e poi l'ho persa"

Incidente per Charles Leclerc al Gp di Monza (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT). Al terzo giro è andato dritto in curva, schiantandosi contro le barriere protettive: è uscito molto scosso - ma illeso - dall'abitacolo e si è ritirato dalla gara. Terzo in griglia, aveva "toccato" in partenza l'altra Ferrari di Lewis Hamilton, che ha perso diverse posizioni, e si era lamentato del collega nel team radio. Dopo l'incidente, i giudici di gara hanno sospeso momentaneamente la corsa, che è ripartita una trentina di minuti dopo. Il monegasco è stato nel frattempo sottoposto a controlli medici. "Tutto ok, ho ancora un po' di sensazioni ma è tutto ok. Solo all'inizio ho avuto problemi con l'occhio ma ora sto bene. Questa è la cosa più importante", ha detto a Sky Sport. Quanto all'incidente, ha spiegato, "sono andato sull'acceleratore e ho preso uno snap (una perdita di aderenza al posteriore, ndr) e poi l'ho persa. Comunque devo rivedere le immagini".