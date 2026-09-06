Momentaneamente fermo dagli impegni tennistici per un infortunio al ginocchio, il numero uno del tennis mondiale si è presentato per assistere al Gran Premio d'Italia a Monza, e per seguire su tutti Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale piloti, con cui il leader azzurro del ranking Atp ha un grande rapporto

Jannik Sinner al Gp di Monza. Il numero uno del tennis mondiale è arrivato nel paddock del Gran Premio d'Italia di Formula 1 per assistere alla gara e salutare alcuni dei suoi amici: uno su tutti Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale piloti, con cui ha un grande rapporto.

Sinner, che ha saltato gli Us Open 2026 per infortunio, in questi giorni è al lavoro per risolvere il problema al ginocchio. È arrivato nel paddock in polo bianca, regalando sorrisi, autografi e selfie ai tifosi presenti, che lo aspettavano già dalla giornata di ieri, in cui avrebbe dovuto assistere alle qualifiche. Accanto a Jannik anche papà Hanspeter, pronto a godersi lo spettacolo del Gran Premio di F1.