Momentaneamente fermo dagli impegni tennistici per un infortunio al ginocchio, il numero uno del tennis mondiale si è presentato per assistere al Gran Premio d'Italia a Monza, e per seguire su tutti Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale piloti, con cui il leader azzurro del ranking Atp ha un grande rapporto
Jannik Sinner al Gp di Monza. Il numero uno del tennis mondiale è arrivato nel paddock del Gran Premio d'Italia di Formula 1 per assistere alla gara e salutare alcuni dei suoi amici: uno su tutti Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale piloti, con cui ha un grande rapporto.
Sinner, che ha saltato gli Us Open 2026 per infortunio, in questi giorni è al lavoro per risolvere il problema al ginocchio. È arrivato nel paddock in polo bianca, regalando sorrisi, autografi e selfie ai tifosi presenti, che lo aspettavano già dalla giornata di ieri, in cui avrebbe dovuto assistere alle qualifiche. Accanto a Jannik anche papà Hanspeter, pronto a godersi lo spettacolo del Gran Premio di F1.
Parata di star
Tra gli ospiti attesi oggi a Monza non c'è però solo il campione altoatesino. Restando al tennis, è arrivato nel paddock anche Matteo Berrettini, reduce dall'eliminazione nel secondo turno degli Us Open contro l'argentino Mariano Navone. Attesi poi per il grande evento Federica Brignone, già vista ieri nella giornata delle qualifiche, e due grandi dello sport azzurro: Alberto Tomba, leggenda dello sci, e Valentino Rossi, mito della MotoGp e - considerando anche le classi minori - nove volte campione del mondo. Ci saranno anche il numero uno di Exor, John Elkann, e il chief executive officer di Ferrari, Benedetto Vigna. È arrivato al circuito anche il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, che prima della gara girerà sul circuito con la F2002 di Michael Schumacher.