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Europei di pallavolo maschile, Polonia campione. Francia battuta 3-1

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I transalpini campioni olimpici in carica, allenati da Andrea Giani, si piegano col punteggio di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Polacchi qualificati per i Giochi Olimpici di Los Angeles. Terzo posto per la Finlandia

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La Polonia resta sul tetto d'Europa. All'Unipol Forum di Assago la nazionale guidata da Nikola Grbic batte nell'ultimo atto degli Europei di volley la Francia oro olimpico in carica: 3-1 il finale, con parziali di 31-29, 25-19, 20-25, 25-16. Per la Polonia, che aveva battuto i transalpini anche nell'ultimo atto dell'edizione 2009, è il terzo titolo continentale della sua storia oltre che una piccola rivincita visto che due anni fa, ai Giochi di Parigi, si videro negare l'oro proprio dagli uomini di Andrea Giani.

Polonia alle Olimpiadi. Bronzo Finlandia

Per il coach italiano il titolo europeo resta una maledizione: alla terza finale al timone della terza nazionale diversa, incassa un'altra sconfitta dopo quelle con Slovenia (2015 proprio con la Francia) e Germania (2017 per mano della Russia). Per la Polonia arriva anche il biglietto per Los Angeles 2028 dove proverà a conquistare un oro che manca dal 1976. Nel pomeriggio, nella finale per il bronzo, successo della Finlandia per 3-0 (25-23, 25-20, 29-27) sulla Slovenia di Fabio Soli. 

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