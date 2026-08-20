Formula 1, Max Verstappen: rinnovo con la Red Bull fino al 2030

Dopo mesi in cui si è parlato dei suoi dubbi sul proseguire con la scuderia e addirittura in Formula 1, il campione olandese ha firmato il prolungamento del contratto con la casa che lo ha reso grande (4 titoli mondiali individuali, 2 titoli mondiali costruttori e 71 Gran Premi vinti)

Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Dopo mesi in cui si è parlato dei suoi dubbi sul proseguire con la scuderia e addirittura in Formula 1, il campione olandese ha firmato il prolungamento del contratto con la casa che lo ha reso grande (4 titoli mondiali individuali, 2 titoli mondiali costruttori e 71 Gran Premi vinti).

Le parole del pilota

"Sono davvero contento - ha detto Verstappen - Abbiamo le persone migliori e non vedo l'ora di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare di nuovo al vertice. Questo rimane l'obiettivo finale per cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Continuare questo percorso con lo stesso Team con cui ho trascorso tutta la mia carriera è davvero speciale ed è qualcosa che ho sempre desiderato fare". "Fare questo annuncio durante l'ultimo Gran Premio a Zandvoort - conclude l'olandese, alludendo a fatto che dal prossimo anno il circuito di casa non troverà spazio nel calendario di Formula 1 - è un momento speciale anche per me. Spero che riusciremo a regalare ai tifosi un addio speciale per l'ultima gara."