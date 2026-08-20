Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Formula 1, Max Verstappen: rinnovo con la Red Bull fino al 2030

Sport
©Getty

Dopo mesi in cui si è parlato dei suoi dubbi sul proseguire con la scuderia e addirittura in Formula 1, il campione olandese ha firmato il prolungamento del contratto con la casa che lo ha reso grande (4 titoli mondiali individuali, 2 titoli mondiali costruttori e 71 Gran Premi vinti)

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Max Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030. Dopo mesi in cui si è parlato dei suoi dubbi sul proseguire con la scuderia e addirittura in Formula 1, il campione olandese ha firmato il prolungamento del contratto con la casa che lo ha reso grande (4 titoli mondiali individuali, 2 titoli mondiali costruttori e 71 Gran Premi vinti).

Le parole del pilota

"Sono davvero contento - ha detto Verstappen - Abbiamo le persone migliori e non vedo l'ora di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare di nuovo al vertice. Questo rimane l'obiettivo finale per cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Continuare questo percorso con lo stesso Team con cui ho trascorso tutta la mia carriera è davvero speciale ed è qualcosa che ho sempre desiderato fare". "Fare questo annuncio durante l'ultimo Gran Premio a Zandvoort - conclude l'olandese, alludendo a fatto che dal prossimo anno il circuito di casa non troverà spazio nel calendario di Formula 1 - è un momento speciale anche per me. Spero che riusciremo a regalare ai tifosi un addio speciale per l'ultima gara."

FOTOGALLERY

©Ansa

Ferrari
1/10
Sport

Hamilton, le immagini del primo trionfo in Ferrari. FOTO

A vincere il Gran Premio di Catalogna, settima prova del mondiale di Formula 1, è stato il ferrarista Lewis Hamilton. Era dal 2024 che la Scuderia non vinceva un Gran Premio, mentre per il pilota britannico quella odierna è la 106esima vittoria in carriera, ottenuta alla sua 31esima presenza con la Ferrari. Ecco le immagini più belle del trionfo dell’inglese sulla pista del Montmelò

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Serie A, l'albo d'oro degli scudetti dal 1898 al 2026

Sport

Dal 1898, anno del primo campionato italiano di calcio, sono stati numerosi i vincitori che si...

L'Albo d'Oro degli scudetti in Italia

Ravenna in fibrillazione: Ronaldinho è già in città e firma autografi

Sport

Oggi 46enne, l'ex fuoriclasse brasiliano è in Italia dopo essere diventato socio del club...

Calcio, caldo rovina prato Parco Principi: Psg sposta partita

Sport

I campioni di Europa dovranno giocare la prima partita di campionato contro il Rennes in...

Formula 1, Max Verstappen: rinnovo con la Red Bull fino al 2030

Sport

Dopo mesi in cui si è parlato dei suoi dubbi sul proseguire con la scuderia e addirittura in...

Nuovo malore per Musiala, il giocatore del Bayern sviene in campo

Sport

L'episodio tre giorni dopo un malore simile avvenuto contro il Lipsia a Ferragosto. Il 23enne è...

Sport: I più letti